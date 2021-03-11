В России продолжают накалять панику в связи с готовящимся, неким наступлением ВСУ и освобождением оккупированного Донбасса. На сегодняшний день уже практически все российские СМИ задействованы в распространении этих панических нарративов. Причем в этой информационной кампании широко используются и так называемые “собственные корреспонденты” российских СМИ в Украине.

Например, вчера в прямом эфире “Радио Россия” их собственный корреспондент из Киева Владимир Синельников подтверждал, что Украина готовит наступление на Донбасс, но оно захлебнется, ведь украинские военнослужащие последние годы занимались не повышением боевых навыков, а “мародёрством, торговлей наркотиков и оружием и вообще – в ВСУ идут одни алкоголики”.

Но, одно дело, когда российские журналисты на всех уровнях аффилиации как заводные апельсины тараторят про наступление на Донбассе, а совсем другое, когда эта тема поднимается уже на официальном уровне.

Так, глава "Россотрудничества" Евгений Примаков заявил о том, что среди инструментов России в войне против Украины должно быть уничтожение военной и командной инфраструктуры "в том числе и вне зоны боевых действий". В частности, внук Евгения Примакова заявил, что если Киев действительно готовится к блицкригу на Донбассе, то Россия должна будет нанести удар по Украине, в том числе и вне зоны боевых действий.

А теперь, следует отмотать немного назад. В частности, 10 января 2021 года в своей статье "Повышенная угроза вторжения России в Украину в 2021 году" которая вызвала много споров и критики, я отмечал, что Россия именно в этом году должна будет возобновить боевые действия против Украины. Проведя анализ внешне и внутриполитических событий в России на протяжении 2020 года, можно было сделать однозначный вывод о готовящейся эскалации конфликта. Единственный вопрос был в том, каков должен быть выбран нарратив, для этой самой эскалации. И таковым было выбрано условное “наступление ВСУ”.

В настоящее время Россия готовит масштабную провокацию на оккупированных территориях, дабы воспользоваться ею сразу по ряду направлений.

Первое – нанесение урона ВСУ, под видом контрнаступательных действий так называемых “ДНР” и “ЛНР”, роль которых, конечно же, будут выполнять регулярные войска РФ без опознавательных знаков. Это позволит, согласно плану Москвы, в кротчайшие сроки увеличить площадь оккупированных территорий, тем самым расширив контроль на Востоке Украины.

Второе – нанесение удара по ряду объектов украинской инфраструктуры за пределами зоны боевых действий, что согласно планам России должно уменьшить координацию сил и средств, а так же значительно ослабить ПВО страны.

Третье – Россия начнёт вводить в одностороннем порядке на оккупированные территории свои “миротворческие силы”, прикрываясь гуманитарными и гуманными ширмами, для создания на Донбассе своей военной базы под, фактически, официальным предлогом.

Что самое примечательное, Россия уже проделала подобный трюк в 2020 году, в Нагорном Карабахе. Ведь после того так был сбит ударный вертолёт ВС РФ Ми-24 в воздушном пространстве Армении, Россия имела все основания для вступления в конфликт на стороне Еревана. Фактически, подставив экипаж своего вертолёта, Россия предотвратила полную, 100%-ю деоккупацию Нагорного Карабаха Азербайджаном, а так же обеспечила себе на этой территории размещение своих войск.

И когда российские пропагандисты говорят о том, что в Киеве якобы воодушевились азербайджанским сценарием, что на самом деле крайне непрофессионально, ведь специфика этого сценария на 90% чужда донбасской проблематике, то речь идёт на самом деле не о Киеве. Речь идёт о Москве, которую удовлетворил карабахский сценарий, благодаря которому она заполучила на официальных основаниях для своих войск новую военную базу на Южном Кавказе.

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