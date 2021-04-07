Канада поддержала Украину на фоне обострения войны на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели телефонный разговор. Лидер западной страны-партнера нашего государства заверил, что никогда не откажется от поддержки украинцев борьбы за свой суверенитет.

Кроме того, стороны обменялись впечатлениями от общения и поблагодарили друг друга. Так, глава украинского государства выразил признательность за дружественную позицию Канады в своем официальном Twitter.

"Спасибо, Джастин Трюдо, что в трудные времена Канада всегда рядом с Украиной. Ее помощь в получении ПДЧ от НАТО станет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей. Буду рад приветствовать вас на саммите "Крымской платформы" 23 августа", – написал Зеленский.

В свою очередь, Трюдо в Twitter поблагодарил Зеленского за звонок и за стремление еще больше усилить взаимодействие между Украиной и Канадой.

"Всегда хорошо наладить контакт и работать над построением прочного партнерства между нашими странами. Знайте, что поддержка Канадой суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины никогда не поколеблется", – заверил канадский премьер-министр.

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