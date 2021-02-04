Каких вам бл @ дь реформ не хватает ... и что вы знаете о биоповеденческих мотивах мужчин, имеющих сексуальные отношения с мужчинами ..

Вакцину не купили? На @ хр пошли !!! Тесты очередь, да и зачем их делать? На @ ер пошли ... Мы же мастера ... Лекарств для онкобольных не хватает, детская эпилепсия? На @ ер !!! Доплаты врачам? Подождут или пусть идут на @ер !!! В Польшу ... У нас новый приоритет !!! Как же шпилятся бл @ дь эти мужчины ... с мужчинами ... Пи @ Араси !!!! Это я о политике в государстве ...

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