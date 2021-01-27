Как Зеленский построил Украину своей мечты
"Я розповім Вам про Україну своєї мрії", – такими словами розпочиналася програма кандидата у Президенти від народу Володимира Зеленського.
Народ щиро повірив цьому, навіть повірило багато відомих політиків, які в його очах побачили чесне бажання творити нову країну мрії!
І треба визнати, що жодному Президенту України цього не вдавалося зробити так швидко.
Зеленський отримує задоволення від свого Президентства.
Всі його друзі по шоу-бізнесу та друзі його друзів по шоу-бізнесу при посадах і біля бюджету.
І найстрашніше, що їм це страшенно подобається. Ба більше, вони щиро вірять, що будуть успішними чиновниками, міністрами, а після Зеленського ще й президентами.
Але виникла одна невеличка проблема – проблема з українським народом, який сподівався, що ЗЕ-команда будувати Україну мрії для нього, а не для себе та своїх друзів!
Принагідно зауважу, що є в українського народу така традиція:
під час виборів, особливо президентських, ставати мрійниками.
А потім після виборів звинувачувати злочинну владу, яку вони обрали, у цинічному обмані та руйнування казки про "країну мрій".
Травень 2019 року -за Зеленського проголосувало 73,22%!
Січень 2021 року – країна Президента Зеленського неправильна, переконані вже 74,3%.
Особливо вражає прозріння у деяких регіонах, де обожнювання майбутнього народного президента перетворилося на зневагу та ненависть.
Така електоральна "революція у головах" людей за більш як півтора року при владі – це світоглядний антирекорд за всю історію функціонування Інституту президентства в Україні.
І от головне питання дня:
яку чергову "країну мрій" олігархи, їх медіа та закордонні партнери розпочнуть "продавати" нації мрійників.
А може врешті спробуємо самі збувати справжню Україну мрії на своїй землі та у нашій власній хаті?
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