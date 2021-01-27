"Я розповім Вам про Україну своєї мрії", – такими словами розпочиналася програма кандидата у Президенти від народу Володимира Зеленського.

Народ щиро повірив цьому, навіть повірило багато відомих політиків, які в його очах побачили чесне бажання творити нову країну мрії!

І треба визнати, що жодному Президенту України цього не вдавалося зробити так швидко.

Зеленський отримує задоволення від свого Президентства.

Всі його друзі по шоу-бізнесу та друзі його друзів по шоу-бізнесу при посадах і біля бюджету.

І найстрашніше, що їм це страшенно подобається. Ба більше, вони щиро вірять, що будуть успішними чиновниками, міністрами, а після Зеленського ще й президентами.

Але виникла одна невеличка проблема – проблема з українським народом, який сподівався, що ЗЕ-команда будувати Україну мрії для нього, а не для себе та своїх друзів!

Принагідно зауважу, що є в українського народу така традиція:

під час виборів, особливо президентських, ставати мрійниками.

А потім після виборів звинувачувати злочинну владу, яку вони обрали, у цинічному обмані та руйнування казки про "країну мрій".

Травень 2019 року -за Зеленського проголосувало 73,22%!

Січень 2021 року – країна Президента Зеленського неправильна, переконані вже 74,3%.

Особливо вражає прозріння у деяких регіонах, де обожнювання майбутнього народного президента перетворилося на зневагу та ненависть.

Така електоральна "революція у головах" людей за більш як півтора року при владі – це світоглядний антирекорд за всю історію функціонування Інституту президентства в Україні.

І от головне питання дня:

яку чергову "країну мрій" олігархи, їх медіа та закордонні партнери розпочнуть "продавати" нації мрійників.

А може врешті спробуємо самі збувати справжню Україну мрії на своїй землі та у нашій власній хаті?

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