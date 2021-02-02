Как руководители областей Украины выполняют свои обещания: проведено исследование

Среди 24 руководителей областных госадминистраций Украины только семь попытались воплотить в жизнь все, что обещали жителям своей области.

Так, согласно данным аналитического портала "Слово и Дело", который постоянно мониторит публичные обещания политиков и чиновников, только семь губернаторов занимают эту должность более-менее приличный срок, чтобы успеть не только наобещать "золотые горы", но и попробовать воплотить их в жизнь.

К "великолепной семерке" глав ОГА, которые работают больше года, вошли руководители Волынской, Донецкой, Житомирской, Луганской, Полтавской, Ривненской и Черновицкой областей.

Среди них наиболее ответственными оказались председатели Полтавской ОГА Олег Синегубов и Житомирской ОГА Виталий Бунечко, а также председатель Донецкой областной государственной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Процент ответственности у тройки лидеров составляет плюс/минус 50%. Исходя из анализа выполненных обещаний, можно сделать вывод, что все трое руководителей областей проявили себя ответственными строителями. Ведь большинство из того, что координаторы издания признали выполненным, относится к строительству садов, школ, больниц, стадионов и дорог, судя по всему в рамках прошлогоднего "Большого строительства".

Однако каждая из областей имеет и свои "изюминки". В Донецкой области статус "выполнено" имеют еще и обещания по улучшению качества интернета в прифронтовых школах и финансирование приобретения квартир для льготников. В Полтавской – создание пунктов габаритно-весового контроля. А в Житомирской – завершение децентрализации, развитие космического кластера и поддержка культурных мероприятий.

Другие обещания преимущественно имеют статус – "в процессе" и не имеют четко определенного дедлайна. Несколько портит картину в тройке лидеров 7 невыполненных обещаний Олега Синегубова. Произошло это, скорее всего, из-за того, что глава области в свое время не верно оценил способность подрядчиков выполнить работы на некоторых объектах в установленный срок.

Председатели Ривненской и Черновицкой ОГА уверенно держатся в "золотой середине", имея 18% и 22% выполненных обещаний и по 1-2 провалившихся дедлайна.

А вот Сергей Гайдай с Луганщины пока успел только начать весной прошлого года ремонт дороги от Северодонецка до Станицы Луганской. А вот успеть объехать всю область, обеспечить до весны прошлого года жильем 15 семей, которые потеряли собственное жилье, и вовремя отремонтировать два объекта не смог.

В отношении Юрия Погуляйко с Волыни, то за прошлый год он вообще успел дать только две обещания, однако пока еще ни не выполнил.