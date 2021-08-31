Кабмин назначил Енина первым заместителем главы МВД

Кабинет министров Украины назначил Евгения Енина первым заместителем министра внутренних дел Дениса Монастырского. Он был переведен на новую должность с поста замглавы Министерства иностранных дел.

Об этом идет речь в распоряжении правительства. Документ вступает в силу 7 сентября, до этого Енин должен передать дела своих прежних полномочий.

Евгений Енин родился в 1980 году в Днепропетровске. Закончил Национальную академию Службы безопасности Украины в 2002 году, а в 2012 получил квалификацию юрист-международник.

Политическую карьеру начал еще с февраля 2005 года, когда занял пост секретаря в Посольстве Украины в Молдове. За его плечами почти десятилетний стаж дипломатической государственной службы.

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7 июня 2016 года назначен заместителем генерального прокурора Украины. В апреле 2019 года по личным убеждениям подал в отставку, до сегодняшнего дня занимал руководящий пост в украинском МИДе.

Как сообщал OBOZREVATEL, замминистра внутренних дел под руководством Арсена Авакова Антон Геращенко вернется в ряды руководителей правоохранительного ведомства, но уже в качестве советника Дениса Монастырского.