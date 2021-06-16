Кабмин согласовал нового главу Сумской ОГА

В среду, 16 июня, Кабинет министров согласовал нового главу Сумской областной государственной администрации Дмитрия Живицого. Теперь его назначение должен утвердить президент Владимир Зеленский.

Как сообщил глава правительства Денис Шмыгаль, во время заседания министров, опыт работы кандидата и его программа развития позволяют доверить перспективу развития Сумской области. Живицкий назвал проблемы, которые он готов решать по приоритетности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дмитрий Живицкий в 2004 году закончил Сумской государственный университет, факультет инженерии, специальность: "оборудование химических производств и предприятий строительных материалов". Он получил квалификацию "магистр" и диплом с отличием.

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С сентября 2019 года и до сих пор Живицкий работает заместителем министра развития общин и территорий Украины.

"Давайте дождемся утверждения и далее будем сотрудничать с вами в новом качестве. Пока вы еще действующий заместитель министра, так что вам успехов и всего самого доброго", – предварительно заключил Шмыгаль, обращаясь к возможному главе области.

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