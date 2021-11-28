За день до чергової річниці Голодомору - одного з найбільших етнічних чищень в історії Європи - президент України, до того ж людина єврейського походження = а євреїв зневажали і знищували саме за етнічною ознакою, через губу кидає у прямому ефірі "циган і ведмедів не викликав".

У будь-якій цивілізованій країні такий пасаж вже призвів би до скандалу й до краху політика, який дозволяє собі у такій тональності й таких словах відгукуватися про власних громадян. Але тільки не у нас - що ще раз нагадує, на якій світовій відстані ми ще знаходимося від цивілізованого світу. Хоча, я все ж таки, сподіваюсь, що не всі. Що таких образливих слів на адресу певних національностей ми чути у майбутньому не будемо.

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Мешканці України ромського походження, пане Зеленський, сплять вічним сном поруч з нашими з вами співвітчизниками у Бабиному яру й тисячах ярів по Україні і всій Європі. Не варто відроджувати нацистський підхід до "дегенеративних народів", навіть здуру чи жартома. Адже ви й ваші родичі ризикують стати першими жертвами відродження такого підходу. Так що раджу хоча б вибачитись за необачливі блюзнірські слова.

А поки ми чекатимемо таких вибачень, хочу й сам вибачитись перед ромами - і як громадянин України, і як єврей. Повірте, не кожен з нас - Зеленський.