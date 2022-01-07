А вот этот инсайд уже выглядит до боли узнаваемым – напрочь ВСЕ, весь сценарий и все технологии, вплоть до внезапно исчезнувшей из города милиции и горящего Дома профсоюзов (зачеркнуто) акимата включительно.

Уроки из своего поражения на нашем Майдане Кремль, похоже, вынес, и из них главный: не ждать три месяца, а проворачивать "всю программу" молниеносно, за считанные дни, пока никто еще ничего не успел понять.

(Но мы не благодаря времени тогда выиграли...)

Мои соболезнования оккупированному Казахстану.

Далее текст на языке оригинала.

Текст Serikzhan Mambetalin:

"Не могу заснуть. События прошедшего дня слишком сюрреалистичны. Мирный митинг в Жанаозене закончился десятками трупов, полным разгромом Алматы, и потерей Независимости. Я всегда понимал, что Шал и его окружение, ограбившее страну, скорее всего сдаст страну либо России, либо России и Китаю одновременно. Слишком много преступлений совершили они, слишком много крови на их руках, из страны выкачали все что можно было и загнали в долги, которые вряд ли выплатят даже наши внуки.

Видео дня

Все эти дни я не мог понять, кому выгоден этот протест. До сегодняшнего дня, когда Токаев обратился с просьбой ввести войска. За эти четыре дня из мирной страны, нас превратили в разгромленный анклав, куда надо отправлять военных из других стран, а точнее из РФ. При том, что расходы на силовиков, на армию и репрессивный аппарат занимали большую часть бюджета. В прошлом году была закуплена спецтехника для подавления демонстраций и восстаний типа сегодняшнего. Все помнят митинги оппозиции, где на каждую бабушку было по 10 амбалов омоновцев в спецснаряжении. Но их так и не дождались жители, которые в ужасе наблюдали, как любимый город грабят мародеры в масках, явно координируемые кем-то невидимым. Вчера на площади перед акиматом мы видели БТРы и светошумовые гранаты, которые применялись против мирных демонстрантов. Сегодня на площадь пришли организованной толпой мародеры, и никто даже не пытался защитить акимат. Площадь была пуста! Как будто поступила команда сверху убрать из города всех силовиков и армию. Кадры горящего акимата шокировали всех, но еще больше шокировало, что никто даже не пытается потушить. Кажется он горит до сих пор. Сожженная Генпрокуратура тоже режимный объект, всегда под усиленной охраной. Я уже не говорю о здании департамента КНБ, куда мародеры зашли как к себе домой и вынесли все оружие без всякого сопротивления. При этом никто не пошел освобождать УВД, где сидят лидеры мирного протеста. А пошел просто грабить, точнее даже просто наносить ущерб магазинчикам и офисам мелкого бизнеса. При этом не трогая ТЦ олигархов типа Грандпарка или Меги, хотя стеклянные стены и ассортимент делали их намного привлекательней.

Как будто мародеров проинструктировали, что можно громить, а что нет. Очень вовремя отключили интернет, чтобы не дать возможность людям предупредить о нападении или организоваться в группы самообороны. После включения интернета, появились страшные кадры убитых, причем профессиональными снайперами. У убитых в основном дыры от пуль во лбу. Были кадры, когда на улице просто раздавали оружие из подъехавшей машины. Причем снимали без лиц или номеров. Появились сообщения о захвате аэропорта, но непонятно кто и для чего его захватил и как они добрались до него. Это очень далеко от центра города.

Вчера Токаев отправил в отставку правительство. Точнее уволил только Мамина. Даже не уволил, а с благодарностями проводил его на пенсию. Также был снят с должности Самат Абиш, племянник Шала. Уволен без объяснений, хотя и без благодарностей. Сегодня же Токаев уволил Масимова, когда народ стал задавать неудобные вопросы почему он еще возглавляет КНБ. Также Токаев заявил, что Шал уволен и теперь Токаев глава Совбеза. Что дает ему право дать команду армии отправиться в Алматы и подавить мародеров, о чем стали просить сами жители. Но вместо этого логичного шага, он делает то, что еще сегодня утром не мог никто себе представить. Он призывает ввести войска ОДКБ, чтобы подавить кучку террористов, якобы ведущих бой в районе под Алматой со спецназом. При этом что за террористы, сколько их и где точно идет бой никто не знает. Не показали даже видео этого боя. То есть войска чужой страны ВВОДЯТ ТОЛЬКО НА ОСНОВЕ СЛОВ ТОКАЕВА, БЕЗ ВСЯКОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ! Даже если там и есть террористы, то регулярная армия на танках и БТР легко уничтожит их. При этом Токаев сказал о якобы заговоре против него, но опять не сказал кто заговорщики. В свое время Эрдоган во время путча вышел в прямой эфир из Инстаграмма и победил путч. Тут у Токаева в распоряжении все каналы, а он боится сказать, что происходит. Народ, в том числе и я начинают думать, что идет межклановый конфликт, противостояние между Шалом и Токаевым. Но если это так, то должны быть 2 группы, которые противостоят друг другу. Возможно у Токаева нет явных соратников из чиновников, хотя удивиьельно, как за 2 года президентства он ими не обзавелся. По логике Алихан Смаилов, и.о. премьера, и Karin Erlan , свежеиспеченный Госсекретарь должны были сразу встать рядом с Токаевым и поддержать его. Но я зашел на страницу ФБ Карина и увидел там пост 4-дневной давности. А Смаилова тоже нигде не видно и не слышно. Молчат все чиновники, депутаты, министры. То есть те, кто по долгу службы должны хоть что-то говорить. Говорит один Токаев, но невнятно и пооунамеками, недопустимыми в этой ситуации. И единственный вывод который можно сделать, ВСЕ ЭТО СПЕКТАКЛЬ, ГДЕ ТОКАЕВ И ЧИНОВНИКИ ИГРАЮТ ДЛЯ НАРОДА. Я даже думаю, что и Мамин и Масимов сидят и смеются над нашей наивностью. Потому что если Токаев заявил о заговоре, то он должен не просто снять, а арестовать Масимова. Чтобы народ поверил в заговор. Но этого не происходит! Вместо этого нас загоняют под Россию и вводят по всей стране комендантский час. Чтобы мы сидели тихо по домам напуганные мародерами и не мешали окончательно сдавать страну. Бекболат Тлеухан наверное что то узнал, поэтому срочно покинул страну сославшись на возраст и здоровье. Он мой ровесник и здоров как бык, но он улетел в Стамбул. Вся эта омерзительная история случилась после поездки обоих президентов к Путину. Оба понимали, что казахи никогда не согласятся потерять Независимость. Поэтому и разработали этот план, в котором каждому отвели свою роль. Кулибаев например согласился поднять цены на заправках, Сагинтаев с Таймерденовым сдать город, а Токаев должен был сыграть жертву клановой войны и сдать под этим предлогом страну. Поэтому и Путин спокойно наблюдал, он знал когда придет просьба ввести войска. Что он с радостью сейчас и делает. Украина ему не по зубам, а победоносная война и потенциальное включение Казахстана в Союзное государство поднимет его пошатнувшийся рейтинг.

Если это так, то этот день был последним днем Независимости и завершением правления Шала, ограбившего всю страну"