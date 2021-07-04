История с эсминцем HMS Defender, который прошел мимо Крыма по своему маршруту и игнорировал требования российских военных, очень поучительна. Судя по истерикам российских политиков и чиновников – только так и надо действовать с этими ребятами. Врач с ними не справляется – нужен ветеринар. Который делает необходимые процедуры совершенно спокойно. И никак не реагирует на вопли, попытки укусить или вырваться и убежать в лес.

У меня сложилось впечатление, что для демонстрации признания Крыма украинским команда эсминца и правительство Ее Величества королевы Великобритании сделало за один раз больше, чем все заявления Германии и Франции с 2014 года. Потому что их постоянные повторения про непризнания оккупации Крыма на фоне "как бы тайного" сотрудничества не работали от слова "совсем". Их в Москве просто игнорировали, считая ни на что не способными. Не мне судить, заслуженно или нет, но выглядело все именно так. И складывалось впечатление, что всех все устраивает. И приличия соблюдены, и ничего делать не надо.

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Зато команда боевого корабля, напевая "Правь, Британия, морями" по приглашению украинской стороны прошли украинскими территориальными водами. В Москве истерили, даже симулировали оргазм с бомбежками, но… по факту утерлись. Потому что реально попытаться утопить эсминец Королевских Военно-Морских Сил – страшно. И не забываем, что не так далеко "случайно проплывал" флагман Королевских ВМС – авианосец. И подлетное время там вполне разумное и самолеты куда серьезнее российских. Так что были готовы к любым сценариям.

Я не буду сейчас гадать на кофейной гуще, что стало причиной изменений в действиях с 2014 года. Но надеюсь, что это действительно новая стратегия. Которую поддержат Соединенные Штаты. Впрочем, я бы подождал результатов встречи президентов Украины и США. Однако Лондон отношение показал со всей британской убедительностью. Думаю, союзники были в курсе. И это повод для осторожного оптимизма. Такие партнеры и союзники вызывают гораздо больше оптимизма, чем постоянная говорильня в Нормандском формате. Хотя, не стоит пренебрегать любой площадкой, конечно, даже "Минской ТКГ".

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