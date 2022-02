Русскоязычный сегмент Фейсбука специфичен. В нем больше всего свар, банов (блокировок) – взаимных и от администрации, развязных манер, оскорблений, хамства, ругани и прочих всем знакомых трамвайно-коммунальных прелестей. Точно так же специфична Рувики, русскоязычный сегмент Википедии, не отличающийся качеством и объективностью. Так что можно сделать некоторые обобщающие заключения, связанные с "ру"...

Но иногда эта специфика полезна. Как вот в данном олимпийском случае. Поэтому к делу, возьмем спортивного быка за рога.

Итак, дым споров и скандалов рассеялся, и настал момент истины! Социальные сети позволяют приходить к ней быстрее и надежнее, чем очное общение, и не только потому, что мгновенно связывают людей с разных континентов, но и оттого, что в них люди раскрываются быстрее и глубже, да и мнение (как выражаемое ими и их группами, так и составляемое о них самих) формируется основательнее и обоснованнее. Ибо оно репрезентативное.

В самом деле, где и как еще вы сможете узнать за короткое время мнение десятков, а учитывая комменты к их постам, то и сотен людей? Так, в Фейсбуке у меня около 6 тысяч френдов, причем я старался искать умных и приличных людей и отфренживал, а то и жестко банил иных. И все же сделал вывод, что и в самом русскоязычном сегменте ФБ можно продолжить структуризацию. Россияне и выходцы из России (независимо от их этничности) выделяются в нем так же, как сам он среди других в ФБ, их менталитет таки отличается от менталитета выходцев из иных обломков красной империи. Чем? Станет ясно по ходу дела, но вы, думаю, и сами знаете из жизненного опыта.

Но что есть истина, как спрашивал один римский прокуратор одного невезучего бродягу? В данном случае она заключается в том, что россияне испоганили еще одну олимпиаду. При этом выяснилось, что если в ситуации с Украиной и с угрозой нападения на нее России мои сетевые друзья либо на стороне Украины, либо имеют достаточно ума, такта и осторожности, чтобы не афишировать свою имперскость (часто неосознанную, впитанную, так сказать, с молоком матери) и неуемную страсть к одолениям и завоеваниям, то олимпиада легко обнажила оное впитанное.

Все эти "на Берлин", "можем повторить" и "спасибо деду за победу" нашли свое отражение и сублимировались в стиле боления френдов за команду ROC, Российского олимпийского комитета. Победа любой ценой! Любой. Помнится, ставший матерной притчей во языцех глава МИД РФ Лавров пытался лакировать постыдность данного факта и проводил параллели с американской песней We Will Rock You – мол, мы вас разгромим. Хотя уже сама эта унизительная аббревиатура вместо названия страны должна была умерить пыл поклонников, особенно тех, кто неумеренно восхищался Камилой Валиевой. Включая многословного Дмитрия Быкова, который использовал типично прохановские эпитеты и краски для восторгания гениальностью вундеркиндши. Все они там одним миром мазаны...

Но спросим: принимала девица допинг? Принимала. Вот и все. Все остальное от лукавого и постарайтесь вести себя скромнее, болельщики команды, которой из-за массового использования допинга и махинаций с анализами запретили выступать под флагом своей страны. Не стоит гордиться новым позором, поверьте. Однако вся страна и половина как будто разумных моих ФБ-френдов из России горой встали за Валиеву. Ну и что, что допинг, 15 лет – онажедети! Как можно ее так безжалостно наказывать? А 5 лет колонии 16-летнему Никите Уварову за видеоигру можно?!

И общий рефрен: запад завидует нашим гениальным девочкам и их медалям и строит козни, чтобы лишить их побед. Весь мир только и делает, что русофобствует и ставит палки в колеса русской птице-тройке – просто потрясающее самолюбование и самомнение! Судя по информации в росСМИ и в ФБ-ленте в этом сегменте, на олимпиаде есть лишь одна команда России, а все остальные ее враги. Правда, однажды уделили им внимание: когда радовались, что по золотым медалям Германия и Китай обошли США, но это не удивительно. Хотя и должно удивлять: Америка много раз спасала Россию от голода. В выражениях не стесняются и даже соперничают с МИД РФ! "Финны забирают золото в свои маленькие крысиные лапки", — на всю страну подытожил хоккейный финал российский комментатор.

В общем, олимпиада прорвала гнойник российского победобесия, дала возможность выплеснуть сокровенное, и это дурнопахнущее выплеснутое отбило всякую охоту за ней следить. Более того, оно укрепило во мнении, что к большому спорту надо допускать лишь спортсменов старше 18 лет и, главное, что Россию следовало исключить из всех международных соревнований еще в 2014 году. Причина ясна: она девальвирует и дискредитирует все, чего касается. Т.н. эффект антиМидаса – превращает все не в золото, а в иную субстанцию. Не будем называть ее прямо, дабы не уподобляться МИД РФ.