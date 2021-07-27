Ирина Геращенко: придет время, когда за слитую спецоперацию "вагнеровцев" придется отвечать в суде

Сейчас из должностей увольняют чиновников, которые были на совещании по "вагнеровцам", чтобы отвлечь внимание от провала власти. Однако придет время, когда всем причастным придется отвечать за слив спецоперации в украинском суде.

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко в своем видеоблоге. Она напомнила об увольнении заместителей руководителя СБУ, заместителя министра обороны и руководителя главного управления разведки, профессионала Василия Бурбы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Нардеп отметила, что всех этих чиновников объединяет одна деталь – ровно год назад они докладывали детали тайной спецоперации, так называемой "операции вагнеровцев".

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Геращенко напомнила, что спецоперация была разработана во времена президента Порошенко совместно с международными партнерами Украины.

"Эти воры были причастны к преступлению сбивания МН17, к убийствам военных и гражданских украинцев на Донбассе, к преступлениям в Сирии и других преступлениям, так как "вагнеровцы" – это частная армия, находящаяся под покровительством Путина и выполняющая грязные спецоперации", – отметила депутат.

Также она отметила, что спецоперация по "вагнеровцам" была уникальной разработкой украинских спецслужб, которая должна была обеспечить возможность привлечь к ответственности преступников.

"Сейчас мы бы имели 33 свидетелей для международных судов и в деле МН17 и убийств на Донбассе", – сказала Геращенко.

"Оппозиция ровно год требовала создать ВСК, чтобы расследовать детали этой измены. Ее блокировали "слуги" и не дали ее создать", – напомнила депутат.

Она также подчеркнула, что "дело вагнеровцев" это продолжение тенденции обесценивания властью операций украинских спецслужб, так же, как в ситуации с Цемахом.

Сопредседатель фракции отметила, что регистрации уголовного производства удалось добиться только через суд.

"Сегодня годовщина измены украинских спецслужб, когда уникальная спецоперация, которая могла войти в анналы гордости для наших разведчиков, была просто слита из самых высоких кабинетов государства", – подчеркнула она.

"Эта спецоперация формировалась и велась в сотрудничестве с нашими партнерами по НАТО – это США и Турция. Как бы ни скрывалась власть от ответов на неприятные вопросы, на них придется отвечать и не в ТСК "слуг" и ОПЗЖ. Ибо придет время, когда перед разведчиками за преданную и слитую спецоперацию по "вагнеровцам" придется отвечать в украинском суде", – подытожила Геращенко.