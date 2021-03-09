Американські Atlantic Council та EURASIA CENTER випустили системний документ "Байден та Україна. Стратегія для нової адміністрації". Відомі дипломати підготували покроковий список рекомендацій для Білого дому стосовно України.

У стратегії багато "класики", і про НАБУ, і незалежність судів, і реформу офісу генпрокурора. Але ось розділи про санкції вимагають окремого цитування.

Один із пунктів радить Байдену вжити заходів щодо основних корупціонерів, першим серед яких зазначено Дмитра Фірташа. Звісно, не обійшлося без Коломойського, якого рекомендують енергійно переслідувати в американських судах.

Інший пункт стосується російського інформаційного впливу на Україну: автори прямо пишуть, що вжиті заходи проти олігарха Віктора Медведчука мають бути застосовані і проти Фірташа та інших.

Фірташ, звичайно, не кум Декому, але його кремлівська ДНК давно дратує американців. На практиці це означає, що роздратування незабаром передасться і українській владі… І одного п’ятничного вечора Рада нацбезпеки і оборони України введе санкції проти давнього австрійського самітника та його телеканала "Інтер".

До речі, як і щодо Коломойського, очевидно, варто очікувати синхронізації українсько-американських настроїв.