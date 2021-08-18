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Информация о моем назначении в КГГА – фейк
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Почти каждый вечер читаю сообщения о том, что меня куда-то назначают...
Итак, сегодняшняя информация о моем назначении на должность главы КГГА не соответствует действительности. Я продолжаю работать на должности Министра развития общин и территорий Украины.
Развитие регионов Украины – это приоритет работы правительства и Минрегиона, в частности. Киевщина и город Киев не является исключением. Вместе с командой работаем над тем, чтобы каждая община стала экономически успешной и комфортной для людей.
Всем также желаю плодотворной работы!
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