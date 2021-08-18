Почти каждый вечер читаю сообщения о том, что меня куда-то назначают...

Итак, сегодняшняя информация о моем назначении на должность главы КГГА не соответствует действительности. Я продолжаю работать на должности Министра развития общин и территорий Украины.

Развитие регионов Украины – это приоритет работы правительства и Минрегиона, в частности. Киевщина и город Киев не является исключением. Вместе с командой работаем над тем, чтобы каждая община стала экономически успешной и комфортной для людей.

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Всем также желаю плодотворной работы!

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