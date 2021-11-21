Импортер тока из Беларуси в Украину связан с Арахамией – СМИ

Компания "ТЕТ групп" и арабская Vector Energy, которые задействованы в схеме поставок электроэнергии из Беларуси в Украину, связаны с главой фракции "Слуга Народа" Давидом Арахамией.

Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на свои источники.

"Отметим интересный момент по импорту белорусской электроэнергии. Мы уже писали, что ток с соседней страны к нам заводит компания "Тет Групп". Но, как оказалось, не напрямую, а через фирму-прокладку Vector Energy. По данным нашего источника на энергорынке, Vector Energy, также как и "Тет Групп" связана с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией", - пишет Страна.ua.

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Согласно копии договора между Vector Energy и "ТЕТ Групп", на который ссылается издание, "ТЕТ Групп" покупает у арабской фирмы электроэнергию по 100 долларов за МВт.час

По данным издания, переговорщиком по этой схеме был в том числе экс-министр энергетики Алексей Оржель – первый министр энергетики при Владимире Зеленском.

"Глава "Тет Групп" Бутенко и экс-министр энергетики Оржель ездили в Минск договариваться об импорте, и от имени украинских властей обещали не продлевать санкции против "Белавиа" и не вводить новые санкции в отношении Беларуси взамен на поставки электроэнергии по схеме с Vector Energy", - сообщает "Страна.ua".

Напомним, изначально импортом электроэнергии из Беларуси должен был заниматься исключительно государственный "Энергоатом". Однако в последний момент эксклюзивным поставщиком стала частная компания "ТЕТ Групп", оформленная на бывшего менеджера ДТЭК Виталия Бутенко.

"Энергоатом" заплатил за доступ к межгосударственному сечению более 600 млн грн. При этом "ТЕТ Групп" получает доступ к сечению абсолютно бесплатно.

Импорт начался с 6 ноября 2021 года. Основанием стала отмена ограничений НКРЭКУ на такие поставки. Импорт из Беларуси позволил компенсировать простой государственных ТЭС, 90% мощностей которых простаивает в том числе из-за отсутствия угля.