Аваков – нардепу от ОПЗЖ о дружбе с Россией: идите рабами, мы с вами не пойдем

Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил "идти рабами" в Россию всем, кто хочет диалога со страной-агрессором.

Так он ответил на заявление нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олега Волошина о дружбе с РФ в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Глава МВД отметил, что все, кто выражает такую позицию, выступают за поражение Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам Волошина, Владимира Зеленского избирали президентом Украины "для того, чтобы он завершил войну".

"Наша партия выступает за завершение войны через диалог с Россией. У нас такая позиция. В демократической стране все позиции имеют право на существование и на то, чтобы они были озвучены в эфире. Мы выступаем за диалог с Россией, чтобы договариваться на украинских условиях", – заявил он.

"Вы не за диалог, вы за поражение, за сдачу интересов Украины. Идите рабами, мы с вами не пойдем. Когда мы запретили пророссийские каналы, мы начали освобождение наших территорий, в том числе и Крыма ", – ответил на это Аваков.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что санкции СНБО, введенные Зеленским против каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne были приняты на фоне обострения ситуации на линии фронта в Донбассе.

Перед этим глава страны отправил на передовую начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, заявил Аваков. Министр сказал, что полностью поддерживает ограничительные меры и решения президента.