Хорошая новость: США планируют объявить Украину страной "НАТО-плюс"

Кирилл Сазонов
Политика / Мнения
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Военная помощь США Украине

Хорошая новость номер 1. Администрация президента США без публичной огласки выделила Украине дополнительных 200 миллионов долларов военной помощи. Об этом сообщает CNN со ссылкой на четыре источника в Госдепартаменте США.

Это ответ на концентрацию российских войск у украинских границ. И результат смены внешнеполитических приоритетов в выборе союзников Украины после выборов президента в 2019 году. Факт. Реальность. Германия запрещала тогда и запрещает сейчас продажи оружия Украине. США увеличивает военную поддержку именно оружием и к увеличенной до 300 миллионов сумме добавляет перед праздниками еще 200. Реальная политика или рассказы о мощной антироссийской коалиции. Почувствуйте разницу...

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Хорошая новость номер 2. Американские конгрессмены от Республиканской партии планируют внести законопроект, который объявит Украину страной "НАТО-плюс". Также согласно этому документу, будет инициирована проверка, по итогам которой Россию могут объявить спонсором терроризма. При объявлении Украины страной "НАТО-плюс" она получит военную и дипломатическую поддержку. В частности, такой статус обеспечит ускоренную продажу некоторых американских оборонных товаров и услуг.

Я рад, что теперь есть тенденции к хорошим отношениями с реальными союзниками.

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Источник:Facebook Кирилла Сазонова
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