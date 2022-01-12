Хорошая новость номер 1. Администрация президента США без публичной огласки выделила Украине дополнительных 200 миллионов долларов военной помощи. Об этом сообщает CNN со ссылкой на четыре источника в Госдепартаменте США.

Это ответ на концентрацию российских войск у украинских границ. И результат смены внешнеполитических приоритетов в выборе союзников Украины после выборов президента в 2019 году. Факт. Реальность. Германия запрещала тогда и запрещает сейчас продажи оружия Украине. США увеличивает военную поддержку именно оружием и к увеличенной до 300 миллионов сумме добавляет перед праздниками еще 200. Реальная политика или рассказы о мощной антироссийской коалиции. Почувствуйте разницу...

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Хорошая новость номер 2. Американские конгрессмены от Республиканской партии планируют внести законопроект, который объявит Украину страной "НАТО-плюс". Также согласно этому документу, будет инициирована проверка, по итогам которой Россию могут объявить спонсором терроризма. При объявлении Украины страной "НАТО-плюс" она получит военную и дипломатическую поддержку. В частности, такой статус обеспечит ускоренную продажу некоторых американских оборонных товаров и услуг.

Я рад, что теперь есть тенденции к хорошим отношениями с реальными союзниками.