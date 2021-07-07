Напередодні візиту Володимира Зеленського в США (хоча дата офіційно ще не оголошена) все чіткіше стали проявлятись справжні підходи адміністрації Байдена щодо Києва.

Група українських аналітиків в ході свого візиту до США і бесід з їхніми посадовцями зробила висновок про наявність в самому Вашингтоні скептичних настроїв до теперішньої України. Вони побачили, що ні сталої політики, ні стратегії США адміністрації Байдена до України наразі ще немає.

"..в історії США ще ніколи не було президента, який би так добре знався на Україні і стільки разів повторював, що Україна "в нього в серці". Однак парадоксально, та в політиці Білого дому стосовно України це поки що особливо не проявляється", - розповідає Альона Гетьманчук про враження від своєї поїздки в США.

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Єдине, що зрозуміло з бесід - США не хочуть дратувати Берлін і... Кремль. "..важливі для нас рішення в адміністрації Байдена приймалися на основі міксу двох підходів — добре відомого на Заході "не провокувати Путіна" і досить нового — "не засмучувати Німеччину"", - додає Гетьманчук. Що це означає на практиці? А що ПДЧ в НАТО для Києва не буде, а "Північний Потік-2" для Путіна – буде.

При цьому дійсно, в самих США немає остаточної одностайності щодо українського кейсу: як і в часи Обами, в Білому домі формуються дві умовні групи в питаннях України. А сам же Байден навряд чи буде займатись Україною особисто як раніше - як в силу своєї нинішньої посади, так і в силу відсутності особистої "хімії" лідерства з Володимиром Зеленським.

То що ж буде? Невже США відмовляться від України? Зовсім ні!

Так, зовнішньополітичних подарунків Зе-владі не буде (з причин описаних вище), їх прибережуть уже для наступника. Або для того ж Зеленського – але в самому кінці його каденції і при умові якщо до цього часу він зробить "домашнє завдання", провівши внутрішні реформи. Які?

Ці кроки детально розписав Держсекретар США Блінкен в своєму недавньому виступі в Вільнюсі, куди поїхав і президент України: це судова реформа; це невтручання в роботу НАЗК і НАБУ; це збереження стандартів в корпоративному управлінні держпідприємствами (кейс Нафтогазу); це реформа СБУ (перестати "кошмарити" бізнес) і нарешті це реальна, а не показушна боротьба з корупцією.

Тому зусилля США будуть спрямовані на направлення Зеленського в цьому напрямку - а слідкувати за виконанням обіцянок української влади буде досвідчений посол Джорж Кент.

І це не дуже хороша для нинішньої влади. І дійсно хороша новина для українців.

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