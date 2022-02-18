Кажется, я разгадал "хитрый план" русских, в рамках которого лидеры сепаратистов вдруг заявили о срочной эвакуации населения и якобы планирующемся наступлении ВСУ.

Это похоже на троллинг Путина – в адрес Запада. Мол Запад постоянно заявлял, что Путин нападет на Украину, а теперь мы нанесём ответный удар.

Их подопытные крысы в "Л/ДНР" начнут вопить, что им страшно, что Украина нападет. Разница в том, что у Украины нет планов силового возвращения оккупированных территорий, а вот план Путина напасть на Украину есть. И нападение уже произошло в 2014 году на Крым и на Донбасс.

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