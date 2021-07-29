Ежегодный приезд хасидов в Умань снова срывается: почему Израиль не хочет признавать COVID-паспорта

Приближающееся празднование еврейского Нового года грозит снова перерасти в международный скандал – Израиль затягивает с признанием COVID-паспортов между странами, а страдают от этого хасиды, желающие попасть в украинский город Умань.

К тому же, из-за распространения коронавируса в Украине могут ввести жесткий карантин, и тогда тысячам паломников останется надеяться только на силовой прорыв границы. OBOZREVATEL собрал главное.

Хасиды уже больше 30 лет приезжают в украинский город Умань для того, чтобы встретить еврейский Новый год – Рош ха-Шана. В этом году он продлится с 6 по 8 сентября. Почему именно Умань? Там находится могила их духовного лидера – цадика Нахмана, основателя брацлавского хасидизма.

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Умань настолько популярна среди паломников, что в городе даже есть свой еврейский квартал. Это улица Пушкина, где похоронен проповедник Рабби Нахман. Все вывески здесь – на иврите, местные жители носят кипы, в магазинах расплачиваются долларами или евро, а в ресторанах подают исключительно кошерную еду. Еврейская община создала для себя отдельные кафе, отели и даже больницы.

В августе прошлого года из-за пандемии власти запретили въезд в Украину иностранцам, но несколько тысяч хасидов успели заехать в страну до закрытия границ. Остальные же пытались прорваться через белорусскую и польскую границы. И есть вероятность, что в 2021 году история повторится.

Этот документ подтверждает, что его владелец не является носителем коронавируса. Он содержит информацию о сделанных прививках, COVID-иммунитете или отрицательном ПЦР-тесте. Паспорт должен значительно упростить процесс пересечения границы – тем более, что Израиль сейчас вообще не пускает украинцев, которые хотят посетить страну с туристической целью.

Посольство Украины в Израиле ранее сообщало, что ситуация с признанием паспортов находится на финальном этапе. "Проект указанного соглашения еще в мае израильская сторона передала на согласование, он фактически полностью доработан", – публично сообщал украинский посол Евгений Корнийчук.

Все это происходило до смены правительства в Израиле, но сейчас наши источники в Офисе президента и МИДе в один голос утверждают, что причина остановки диалога состоит в позиции новых властей. "Пришли совершенно новые люди, которые зачастую не понимают, как правильно действовать в определенных ситуациях", – рассказал OBOZREVATEL информированный источник в ОП.

По его словам, тормозит признание паспортов израильская сторона. Аргумент приводится следующий: ни с одной страной у Израиля нет подобной договоренности, и почему Украина должна быть исключением.

Мы обращались в посольство Украины в Израиле и аналогичное израильское диппредставительство. В украинском нам подтвердили предыдущие заявления, в израильском – ответ не получили.

"Но для нас должны быть определенные преференции, ведь в Умань едут тысячи паломников... Я понимаю, что все эти движения замедлены отсутствием политической воли", – подчеркивает источник.

Многие хасиды боятся, что Украина может закрыть границу для них в случае вспышки коронавируса. Поэтому паломники начинают съезжаться в Умань практически за месяц до начала празднования Нового года. Сейчас для этого нужно предоставить либо справку о вакцинации, либо отрицательный тест на коронавирус.

"Хасиды волнуются, что так же, как и в прошлом году, они могут не попасть на празднование. Поэтому они планируют приехать пораньше, чтобы избежать карантина. Около тысячи хасидов уже прибыли в Умань. В основном, это семьи, которые не живут в гостиницах, а снимают отдельное жилье, поэтому рисков заболеть меньше", – говорит представитель хасидской общины Хайме Хазин.

Действительно, в Кабмине лежит проект постановления, который могут одобрить в случае третьей COVID-волны. Согласно документу, если уровень заболеваемости поднимется, то все прибывающие в страну граждане будут вынуждены сидеть на карантине две недели. Это правило коснется даже вакцинированных туристов.

Избежать ограничений для израильтян позволило бы взаимное признание COVID-паспортов. Тогда паломники смогут беспрепятственно попасть в Умань на празднование Нового года.

В чем причина затягивания вопроса – непонятно. Однако возможным объяснением является то, что Израиль хочет добиться признания сертификатов только в одностороннем порядке, как это было в ситуации с Грузией. В таком случае хасиды смогут попасть на территорию нашей страны, а вот украинцы выехать в Израиль – нет.

По словам источника в ОП, еще одной причиной может быть конкуренция новых властей и оппозиции. "В предыдущее правительство входили религиозные ортодоксальные партии, типа ШАС, но сейчас политсила находится в оппозиции. И это добавляет ситуации пикантности. Поскольку они в оппозиции, то те шаги, которые предпринимались предыдущим правительством, несколько замедлены, а иногда приостановлены", – отметил он.

В худшем случае нас ждет повторение прошлогодних событий. Тогда из-за коронавируса Украина закрыла границы и вообще перестала пускать иностранцев. Результат:

политическое напряжение между странами;

беспорядки на границе, где сотни паломников пытались прорваться на территорию Украины.

Источник в ОП подчеркивает, что Министерству иностранных дел следует действовать в наступательном режиме – "в Израиле на другое не реагируют".

"Мы принимаем все усилия, чтобы побудить Израиль как можно скорее подписать документ. Со стороны Украины это могут быть ограничительные шаги по визиту лиц, въезжающих по неустановленным документам. Например, паспорта вакцинации, которые действуют в Израиле, не совпадают с требованиями ВОЗ, с разработками ЕС", – отметил он.

Судя по всему, окончательное решение должны принять власти Израиля. Однако желания признавать украинские COVID-паспорта там не наблюдается – из-за ситуации с коронавирусом в нашей стране. Но Украине важно отстоять свою позицию, так как именно нам придется столкнуться с тысячами туристов и новым риском распространения ковида.