Поскольку на выборах харьковского мэра никто не может победить ставленника клана Кернеса, Игоря Терехова попытаются снять с помощью юридической атаки.

11 сентября в Харькове официально началась избирательная кампания городского головы, которая завершится 31 октября.

Дата старта символична: в мировой истории она известна грандиозной катастрофой. И она же, как задумывают влиятельные политические игроки, станет началом конца самой мощной фигуры Харькова — Геннадия Кернеса, чья значимость в городе велика даже после его ухода в мир иной.

Клан Кернеса, состоящий из взращенных им политиков и управленцев, в Харькове пользуется непререкаемым авторитетом. Ему на протяжении десятилетия были не страшны ни залетные парашютисты из столицы, ни робкие попытки местного политического истеблишмента выдавить из себя хоть что-то способное бросить вызов позициям удивительного мэра.

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На первый взгляд кажется, что и на этих выборах позиции клана достаточно прочны. Команда покойного Кернеса выдвигает в качестве кандидата Игоря Терехова, считающегося безусловным фаворитом кампании. Вроде бы все идет по их сценарию. Ни одна из трех крупнейших партий страны — "Слуга народа", "Европейская солидарность" и ОПЗЖ — не выдвинули в Харькове заметных кандидатов. "Слуга" публично отказалась от участия, "Солидарность" выдвинула мало кому известного Александра Скорика (перспективы победы которого даже не стоит обсуждать всерьез), а ОПЗЖ пока загадочно помалкивает.

Для начала укажем на одну интересную — даже вызывающую — особенность этих выборов.

Однако выжидательная пауза связана не с тем, что они смирились с предсказуемым исходом выборов. Прямо сейчас разворачивается спецоперация по отстранению Терехова и команды Кернеса от реальных рычагов власти в городе. И задача поставлена справиться с этим еще ДО выборов.

Архитектором плана называют Игоря Райнина, экс-главу администрации президента при Порошенко, а в настоящее время – руководителя Харьковской областной организации ОПЗЖ . Выходец с Харьковщины, Райнин обладает в области серьезными связями и умеет ими эффективно пользоваться. Потому сегодня в его руках сосредоточены орудия, направленные против Терехова.

"Терехова стараются снять с дистанции, чтобы он вообще не участвовал в выборах. Рабочий план: сманипулировать его декларациями так, чтобы НАЗК инициировало недопуск Терехова к регистрации кандидатом. Начнутся суды, однако выборы пройдут своим чередом — без Терехова. А обернуть их вспять юридически будет практически невозможно", — рассказал один из инсайдеров харьковского гамбита.

Одновременно поднимаются юридические документы годовой давности, связанные с передачей власти в Харькове Игорю Терехову после смерти Геннадия Кернеса. При этом юридическая атака на Терехова является воплощением, так сказать, мирного плана. А есть еще план и военный.

В окружении нынешнего главы города уже не секрет, что за ним ведется оперативное наблюдение. За всеми его передвижениями и рабочим кабинетом установлен контроль. Формально: из-за того, что Терехов проходит свидетелем по делу Кернеса времен Евромайдана, которое до сих пор рассматривается в районном суде Полтавы. Уже и Кернеса нет, да и пострадавшие активисты Ряполов и Кутянин (обвинявшие экс-мэра в организации нападения на них) на заседания давно не ходят. Но дело есть. И оно — повод наблюдать за Тереховым.

Однако реальная причина постоянной слежки другая. Ее может понять каждый, кто следит за харьковской политикой последних месяцев — когда провокация взятки стала реальным инструментом отстранения неугодных, вне зависимости от их статуса. Так сняли главу облсовета Артура Товмасяна.

Как говорит еще один инсайдер, конечно, закрыть непосредственно Терехова из-за его участия в сомнительных операциях — это программа максимум. Но могут быть варианты. Например, его или его представителей могут спровоцировать на диалог с неким доверенным лицом, которое предложит заплатить за компромат, потенциально вредящий участию в выборах. И даже если Терехов сам не будет вести эти переговоры, и уж тем более не станет передавать деньги, использовать кого-то из окружения главы города для обвинения его самого станет для профессионалов делом техники.

Слишком

Кто же является бенефициаром всей этой истории?

На личном уровне — Юлия Светличная. Именно ей поручено идти на выборы, хотя, по большому счету, она является не более чем марионеткой – зависимой фигурой, которая устраивает влиятельные силы украинской политики в намного большей степени, чем самостоятельная позиция клана Кернеса.

Именно Светличная в отсутствие Терехова должна будет выйти во второй тур с Добкиным и победить, начав процесс зачистки наследия Кернеса в городе.

На политическом уровне от отстранения Терехова выиграет в первую очередь ОПЗЖ. Она получит контроль над непростым городом, поделившись чем-то вкусным с другими партиями.

А вот президентский лагерь, занявший пассивную роль в этой пьесе, проиграет вчистую. Отстранение от выборов и команда силовикам "Не мешать" не оставляют иллюзий: за Харьков бороться там не собираются.

Ну а выиграет ли от всех этих пертурбаций Харьков — вопрос риторический. Его интересы в данном случае мало кого интересуют.

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