Грымчак: Донецк и Луганск будут освобождены, есть мирный путь. Эксклюзив

На очередном саммите "нормандской" четверки Украину могут призвать имплементировать формулу Штайнмайера, но одновременно требования должны быть предъявлены и стране-агрессору России. Впрочем, украинская переговорная позиция сейчас достаточно сильна.

Вернуть оккупированный Донбасс под контроль Украины вполне возможно. При определенных условиях Россия будет вынуждена покинуть его. Такое мнение в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL высказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак. Далее приводим его прямую речь.

Что касается самого "нормандского" формата в том виде, в котором он существует сейчас, надо понимать, что госпожа Меркель фактически отходит от руководства государством. Судя по всему, ее преемник будет не из ее политической силы. И даже если был бы из ее, все равно будет происходить изменение внешнеполитического курса.

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Поэтому на сегодняшний день никакие гарантии или пожелания Ангелы Меркель не могут рассматриваться как позиция государства Германия. Это первое.

Второе. У Макрона в следующем году выборы. Поэтому ему перед тем, как идти на выборы, а Меркель перед тем, как уходить из политики, хотелось бы достичь какого-то успеха. Но что-то мне подсказывает, что этот успех возможен только за счет Украины. Потому что я не видел, чтобы в последнее время со стороны ЕС были введены новые санкции против РФ, хотя оснований для этого было более чем достаточно. В частности, нарушение режима тишины, закрытие КПВВ на линии разграничения и тому подобное.

Поэтому на сегодняшний день мне представляется маловероятной такая встреча. И, честно говоря, я не вижу особой необходимости в ней.

Проведение таких встреч возможно уже после того, как будет сформирован внешнеполитический вектор Германии, когда будут установлены связи с новым руководством этой страны.

На сегодня у нас неплохая переговорная позиция. Впервые за много лет в этом году во время проведения саммита G7 было признано, что Российская Федерация является стороной конфликта, а не посредником, и никогда не рассматривалась в качестве посредника или гаранта выполнения Минских договоренностей. Чуть позже такую же формулировку повторила ОБСЕ.

Это позволяет давить на Россию, в первую очередь, в вопросе выполнения Минских договоренностей – отвода войск, разоружения боевиков и тому подобного. Тогда можно идти дальше.

Это могло бы стать предметом переговоров. Но мне кажется, что Путин пока не готов на это идти. Не готовы и наши союзники.

Мирный путь разрешения конфликта на Донбассе возможен. Дипломатическим путем мы в конце концов достигнем того, что Донецк и Луганск будут освобождены. Но для этого надо не разваливать мировую коалицию, а наоборот, ее усиливать. Если правильно провести дипломатическую работу с союзниками, Россия обязательно уйдет с Донбасса. Никаких сомнений у меня нет.

Единственное, что заставит Россию покинуть Донецк и Луганск, это ситуация, когда расходы на содержание этих регионов станут гораздо больше, гораздо серьезнее. И те потери, которые несет РФ, будут гораздо серьезнее, чем поддержание великодержавных "понтов" России.

По информации, которой я располагаю, на сегодняшний день большинство людей, проживающих на оккупированной территории, уже готовы согласиться на это. И даже "руководство" оккупационной администрации прекрасно понимает, что им придется выезжать в Россию.

Очевидно, что Россия создает все условия, чтобы люди, особенно те, которые умеют и хотят работать, уехали с той территории в Россию. Для этого им выдаются российские паспорта. Создаются условия, при которых жить там становится практически невозможно. В частности, там чуть ли не в десять раз подняли коммуналку, уже никто не собирается содержать эти территории. Сами, сами, сами.

Сейчас все военнослужащие первого и второго армейских корпусов уже являются гражданами РФ.

Россия будет выдавливать из тех территорий все, что можно. Заводы они уже порезали, шахты режут, металл вывозят. Массовые смерти людей от коронавируса, экологическая катастрофа региона, которая фактически началась в Луганской области, сегодня вообще никого не интересует.

В коммюнике Парижского саммита есть пункты, которые не выполняются вообще. Например, за 2 года Украина должна была провести обмен всех удерживаемых заложников. После того, как РФ получила тех людей, которых хотела, она фактически полностью прекратила обмен.

Согласно коммюнике Красный крест должен иметь доступ до всех мест заключения, в которых находятся, в частности, и наши граждане. Их туда не допускают.

Что касается формулы Штайнмайера, то я не знаю, чем руководствовался господин президент, когда соглашался на нее. Конечно, от нас могут требовать ее имплементации. Но тогда надо идти по всему коммюнике. Оно не выполняется Россией. В частности, на Донбассе осуществляются обстрелы наших позиций из оружия запрещенного калибра.

Если Меркель и Макрон смогут каким-то образом заставить Россию выполнять свои обязательства, это было бы неплохо. Но что-то мне подсказывает, что госпожа Меркель, несмотря на цены на газ, удивляется, почему не сработал хороший коммерческий проект, который обещал дешевый газ в Европе.

Путину глубоко безразлично, что думает госпожа Меркель. Он знает, что он делает. Он хочет как можно быстрее стать фактически единоличным газовым монополистом в Европе.

Поэтому все эти разговоры, что они "приложат усилия"... У них было два года, чтобы приложить эти усилия. Поэтому надеяться на это не стоит. А на то, что будут проявлять озабоченность – да, это сто процентов.