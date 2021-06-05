Гройсман – власти: уберите руки от свободы слова

Обнародован проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" не будет работать на уничтожение олигархии в Украине, зато приблизит тотальный провластный контроль всех СМИ. Об этом сказал лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Как отметил Гройсман, название законопроекта – правильное, и, наверное, есть политическая воля на самом деле избавиться от олигархических влияний. Но, если углубиться в текст законопроекта, то большинство его сроков и статей касаются не олигархов, а именно медиа.

"Я предполагаю, что это непрофессиональный подарок ко Дню журналиста. Это борьба не с олигархией, а борьба за то, чтобы власть контролировала 100% информационного пространства Украины", – сказал политик.

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По словам Владимира Гройсмана, правильная политическая воля - побороть олигархию.

"Но надо бороться за лучшее политическое решение. Защитите свободу слова. Журналисты должны спокойно работать, а украинцы – определять и выбирать... Уберите руки от свободы слова", – отметил Гройсман.

Как считает политик, в законопроекте должны быть по крайней мере три главные вещи – свобода работы СМИ, анонсирование встреч "чиновник-олигарх", а также возможность проверки чиновников на полиграфе – на предмет коррупционных действий.

"Подайте качественный документ – не давайте эту" филькину грамоту", - отметил Гройсман.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по мнению экс-премьера, закон о "деолигархизации" превратит Украину в Беларусь. Кроме того, Гройсман призвал президента Зеленского начать борьбу с коррупцией с собственной политсилы - и распустить коррумпированную Раду, если подтвердятся зарплаты "слуг" в конвертах.