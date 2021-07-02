Гройсман требует от власти немедленных изменений в земельной и пенсионной реформах – в пользу украинцев и Украины

Лидер политической партии "Украинская Стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман потребовал от власти немедленно внести изменения в действующее законодательство и законодательные инициативы по земельной и пенсионной реформам и предложил свой вариант объединения работы этих важнейших систем – в пользу государства и каждого гражданина независимо от возраста.

Об этом он сказал в своем обращении в социальной сети Facebook. По словам политика, варианты рынка земли и накопительной пенсионной системы, предложенные властью, не только лишат украинцев ценного ресурса – земли, но и приведут к обнищанию каждого пенсионера, нынешнего и будущего, ведь никто и ничто не гарантирует сохранения накоплений граждан. Риски полной распродажи земли после 2024 года, так же, как и риски обесценивания сбережений никто не просчитывает. Итак спросить просто не будет с кого (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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"Украинскому фермеру нужны деньги и эксклюзивное право купить землю. Далее он создает рабочие места на своей территории, нанимает работников, будет производить продукцию и поставлять ее для украинцев. Что нужно будущим пенсионерам? Чтобы их накопления не сгорели и не пропали! И вот, сочетая эти две системы, можно достичь четких целей. Украина может быть экономически успешной, а украинцы – богаче", – уверен Гройсман.

Предложение политика в следующем. В случае введения накопительной пенсионной системы, в Пенсионном фонде за два года будет аккумулировано около 120 млрд грн. И это именно тот объем средств, который нужен украинским фермерам для выкупа 4,5 млн га земель, которые будут в свободном обращении. Средства Пенсионного фонда могут предоставляться фермерам – в качестве долгосрочных и недорогих кредитов на 20 лет под 2,5%-3%. Фермер будет платить процент за пользование кредитом, развивать агросектор и село в целом, а пенсионер – получать дополнительный доход на свои сбережения и иметь гарантию их сохранности. Государство так же может быть привлечено – путем компенсации кредитных процентов к уровню учетной ставки НБУ.

"Следовательно имеем потенциал к росту количества фермерских хозяйств и стабильность в пенсионной системе Украины. Вот что нужно сделать сейчас немедленно – для того, чтобы исправить ситуацию и не приводить Украину и украинцев к катастрофе, когда исчезнет и земля, и фермерство, – отметил Владимир Гройсман. – Я призываю власти это сделать. Если вы не сделаете – мы придем и сделаем. Время до 2024 года еще есть".