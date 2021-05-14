Гройсман: мы должны консолидировать мир вокруг унифицированных санкций против России, вплоть до запрета "Северного потока – 2"

Лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман призвал украинских дипломатов приложить все усилия, чтобы консолидировать весь мир вокруг унифицированных санкций против России как страны-агрессора, вплоть до запрета достройки газопровода "Северный поток - 2".

Об этом политик сказал, обращаясь к делегатам партийной конференции, состоявшейся в Винницкой области. Он назвал этот российский проект гибридным оружием.

"Мы должны консолидировать мир: выстраивая международный консенсус и добиваясь унифицированных санкций, содержащих запрет "Северного потока – 2". Это энергетическое гибридное оружие, которое должно быть уничтожено", – сказал Гройсман.

"Действенным шагом к этому может стать проведение встречи глав G7 здесь, в Украине, и которая подтвердит, что демократический мир стоит бок о бок с нами", – подчеркнул он.

Напомним, ранее в России признали, что могут не успеть достроить газопровод "Северный поток-2" до октября. Осенью в Германии состоятся выборы, которые могут существенно отразиться на перспективах проекта. Кроме того, экологи считают, что "Северный поток-2" нанесет вред Балтийскому морю.