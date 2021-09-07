Я неодноразово писала й говорила про необхідність термінового вирішення проблем спорту, особливо в розрізі залучення до активного заняття спортом дітей і юнацтва. Це майбутній олімпійський потенціал країни, який потребує підтримки з боку і держави, і місцевих та обласних органів влади. Це також і здоров’я нації, яке погіршується з кожним роком.

Держава самоусунулася від фінансування дитячих спортивних шкіл і всю відповідальність за їх утримання переклала на плечі місцевих влад. У 2020 році не виділила жодної копійки. Зробила це під "красивою" вивіскою про децентралізацію. За даними Міністерства молоді та спорту, за останні п’ять років в Україні закрилося 125 дитячих спортивних шкіл. Найбільше постраждали сільські регіони та невеликі міста. Я переконана, що політика скорочення спортивних закладів хибна й небезпечна для держави та людей. Це не просто втрата майбутніх чемпіонів, це удар по здоров’ю молодого покоління, якому не залишили іншого вибору, як "залипати" біля комп’ютерів та в своїх гаджетах і виходити на вулиці в пошуках небезпечних пригод.

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Інша небезпека державної політики криється в тому, що в Україні фактично припинена пропаганда здорового способу життя, користі від занять спортом і фізичною культурою серед дітей та юнацтва. Офіційні дані свідчать, що за п’ять років кількість вихованців спортивних шкіл зменшилася на майже 45 тисяч. Це втрачене здоров’я молодого покоління, загублені мрії про великий спорт, вагомі спортивні досягнення та олімпійські перемоги.

Мої пропозиції щодо відновлення системи ДЮСШ і державного фінансування дитячих спортивних закладів:

1) Міністерство молоді та спорту має публічно викласти своє бачення розвитку дитячих спортивних шкіл. Відкрито заявити свою позицію — "стратити чи відновити".

2) У проєкті державного бюджету на 2022 рік передбачити фінансування розвитку системи ДЮСШ із державного бюджету. Виділити додаткові кошти на відкриття нових спортивних шкіл та масову пропаганду фізичної культури, спорту і здорового способу життя.

3) Створити державні програми розвитку спорту в країні та забезпечити їх державне фінансування.

На фоні такої бездіяльності ініціативи благодійних фондів, які опікуються розвитком дитячого спорту, є соломинкою, що збереже і врятує молоді спортивні таланти. Дасть їм можливість проявити себе і посісти достойне місце в переліку іменитих спортсменів не лише України, а й світу.

Тим більше на часі є ініціатива Благодійного Фонду "Тільки разом" про проведення Всеукраїнського футбольного турніру "Кубок єднання-2021", у якому візьмуть участь дитячі футбольні команди з віком учасників 10–11 років. Турнір присвятили 10-річчю заснування фонду. Чудовий приклад, як привітати себе, подарувавши іншим можливість самореалізації та свято.

Переконана, що турнір стане тим сигнальним маяком, який приверне увагу влади й громадськості до проблем спорту, необхідності змінювати ситуацію в бік покращення. Вийде в авангарді популяризації футболу і спорту загалом та об’єднає Україну довкола цього великого футбольного дійства, що охопить усі регіони країни. Турніри проходитимуть у 22 областях. У них візьмуть участь майже 400 дитячих футбольних команд, за які вболіватимуть мільйони прихильників на трибунах місцевих стадіонів. Старт турніру — 11 вересня.

Фінальні матчі пройдуть у Луцьку, де 26 вересня будуть визначені переможці турніру. На всіх учасників чекають чудові призи та відзнаки. Кожна дитина може відчути власну значимість, навіть якщо цього разу фортуна перемоги опинилася на боці інших. Але це шанс проявити себе, віра в те, що наступного разу команда займе гідне місце на п’єдесталі переможців.

Бажаю учасникам гарного настрою, вдалих голів і передач, завзятості й віри в себе! Запрошую всіх прийти на стадіони та підтримати свої команди і вболівати за них — це додасть їм упевненості у власних силах!

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