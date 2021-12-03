Государственный Гарпок должен погасить долг за 'зеленую' энергию в том числе перед ДТЭК – Герус

ГП "Гарантированный покупатель" должен выполнить свои обязательства и погасить долг за производимую "зеленую" энергию перед компанией ДТЭК ВИЭ из средств целевых еврооблигаций, как это было сделано перед всеми остальными компаниями.

Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус в эфире "24 канала".

"Если говорить об этих выплатах. Моя позиция такова – государственная в лице Гарантированный покупатель должна выплатить эти 3 млрд грн в том числе ДТЭК", — заявил нардеп.

По его словам, выплаты можно было бы произвести "даже завтра".

"Я верю, что всегда нужно договариваться... Я за то, чтобы все поступали цивилизованно – и государство чтобы платило, и чтобы так же государству заплатили – это было бы честно и нормально", — добавил Герус.

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Однако вместе с тем Герус упомянул о претензиях "Укрэнерго" к компании относительно тарифа на экспорт электроэнергии.

Менеджер по стратегическим коммуникациям ДТЭК Александр Шевелев опроверг наличие каких-либо подтвержденных долгов компании по тарифу на экспорт.