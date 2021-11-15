За семь лет войны на Донбассе, пять из которых создано и функционирует профильное министерство, ситуация с реализацией и защитой прав внутренне перемещенных лиц кардинально не изменилась.

На протяжении всего этого времени происходит все что угодно, но только не реинтеграция жителей оккупированных территорий, а также прилегающих к ним. Также не происходит и надлежащая реализация и защита прав внутренне перемещенных лиц. Складывается впечатление, что руководство страны, в лице профильного Министерства реинтеграции, ждет, пока проблемы ВПЛ сами собой решатся, либо люди просто устанут ждать помощи и поддержки от государства и решат свои проблемы самостоятельно, как, собственно, и делает основное количество переехавших на подконтрольную территорию людей.

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Впервые Стратегия интеграции внутренне перемещенных лиц и внедрения долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года, была одобрена Кабинетом Министров Украины еще в 2017 году и исчерпала свое действие в 2019 году. Цели, определенные Стратегией в большей степени не достигнуты.

Новая Стратегия интеграции внутренне перемещенных лиц и внедрения среднесрочных решений относительно внутреннего перемещения одобрена Кабмином в 2021 году и включает в себя мероприятия, реализация которых распланирована до конца 2023 года.

То есть, почти два года какая-либо Стратегия интеграции вообще отсутствовала. Даже План работы профильного Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины утвержден несвоевременно.

Следствием всего это стало отсутствие ориентированной на защиту прав граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях, прилегающих к ним, а также прав временно перемещенных лиц государственной политики.