'Госпереворот Зеленского' придумал Арахамия – Москаль

Историю о так называемом "государственном перевороте 1 декабря" придумал лидер "Слуг Народа" Давид Арахамия вместе со своим бизнес-партнером Юрием Сидоренко, находящимся в розыске США. В целом же история с "госпереворотом" является "фейком от начала до конца".

Об этом заявил генерал милиции, бывший глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль в эфире телеканала "Україна24".

"Все это организовал Арахамия, который рассказывает, что через несколько дней СБУ даст какие-то там большие результаты. Он, якобы, назначен "смотрящим" за полиграфкомбинатом "Украина" от "Слуг народа". И есть второй" смотрящий", такой-то Сидоренко , живущий в Дубае и находящийся в федеральном розыске США.Созрел у них такой план – Сидоренко, мочит своих конкурентов, а Арахамия из этого выдает плюс государственного "переворота" для Зеленского", – заявил Москаль.

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В общем, историю с "госпереворотом" бывший глава Закарпатской ОГА назвал "фейком от начала до конца".

"В ФСБ Российской Федерации такого оперативного работника, как Лаптев нет. Ну, может где-то в архиве дворником может быть.. Это все абсолютный фейк", – добавил Москаль.

Напомним, 27 ноября президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил о подготовке "государственного переворота" на 1 декабря. Позже журналист "Радио Свобода" Кристофер Миллер опубликовал аудиозапись, якобы на основании которой президент сделал свою заявку. На нем фигурировали три "отставных милиционера" и "агент ФСБ" в Крыму.