'Голос' призвал НАПК возобновить государственное финансирование партии согласно закону

Партия "Голос" призвала руководство Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) прекратить очередные попытки лишить партию финансирования. В политсиле назвали прекращение финансирования политическим давлением.

Об этом говорится в заявлении партии.

"Голос" расценивает действия НАПК, направленные на приостановление государственного финансирования политсилы как политическое давление на оппозицию. Среди парламентских партий только "Голос" не получил финансирования за 4 квартал, и никаких объяснений этому нет.

Партия "Голос" всегда последовательно и эффективно отстаивала развитие антикоррупционной инфраструктуры в Украине. "Голос" инициировал и поддерживал законопроекты, направленные на развитие и защиту НАБУ, НАПК, ВАКС и САП, выступал главным парламентским драйвером судебной реформы.

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Однако за последние 11 месяцев мы наблюдаем недопустимое использование одного из ключевых антикоррупционных институтов — НАПК — для политического давления на оппозицию. В январе 2021 года НАПК с нарушением законов юридических (и законов логики) решило лишить партию "Голос" государственного финансирования. Мы в судебном порядке доказали свою правоту и ожидали возвращения действий НАПК в законное русло. Однако этого до сих пор не произошло.

При распределении финансирования на 4 квартал 2021 года НАПК игнорирует как нормы закона о государственном финансировании партий, так и решения судов, подтверждающих правильность правовой позиции партии "Голос".

Мы призываем руководство НАПК прекратить игнорировать требования законов Украины и вернуть государственное финансирование "Голоса". В случае давления со стороны третьих лиц, заставляют Назка к противоправным действиям, требуем сообщить обществу фамилии и должности этих лиц ", – говорится в заявлении политсилы.