Годовщина второго тура выборов президента: Ермак написал трогательный пост о Зеленском

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак напомнил, что ровно два года назад, 21 апреля 2019 года, состоялся второй тур выборов главы государства, в котором Владимир Зеленский победил с результатом 73,22%.

Как написал он в Facebook, тот день стал началом широкомасштабных изменений в Украине.

"Тогда большинство украинцев выбрали честного и искреннего президента, который остается в первую очередь человеком. Те выборы показали, что старые методы больше не дают результата, а манипуляции и фейки старой системы не работают", – отметил Ермак.

По его словам, сейчас коррупционно-олигархическая система, "как многоголового гидра, и не думает сдаваться, поэтому ежедневно мощно сопротивляется".

"Она пытается разрушить наши усилия, очень часто подыгрывая при этом внешним врагам нашей страны. Но Владимира Зеленского это не остановит", – подчеркнул глава ОП.

По мнению Ермака, президент действительно любит Украину и делает все для ее процветания.

"День второго тура выборов уже остался в истории, но история новой, европейской и процветающей Украины только начинается", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Зеленский победил на выборах президента Украины с рекордными 73,22% голосов избирателей.