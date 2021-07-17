Годовщина трагедии MH17: в ОП пояснили, почему Зеленский не вспомнил о России

В Офисе президента объяснили, почему Владимир Зеленский не упомянул о виновности России в своем Instagram-посте, посвященном годовщине катастрофы самолета МН17. Причиной назвали "определенный формат" для соцсетей.

Об этом сообщает "УП". В пресс-службе подчеркнули, что официальная позиция украинского лидера изложена на его сайте.

"Посты в различных социальных сетях являются дополнительными инструментами коммуникации с пользователями этих сетей. Кроме того, известный факт, что различные социальные сети имеют свою специфику, определенный формат постов, некоторые даже ограничивают количество знаков в сообщении", – сказано в заявлении.

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17 июля президент Зеленский написал в своей Instagram о годовщине катастрофы самолета MH17, в результате которой погибли 298 человек. Однако политик не упомянул, что виновником трагедии стала Россия, боевики которой сбили лайнер с зенитно-ракетного комплекса "Бук". В то же время на сайте главы государства сообщение изложено иначе.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" буквально за несколько часов смогли вывезти в направлении России комплекс "Бук". Путь пролегал из Снежного через Дебальцево.