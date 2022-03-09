Глава военной администрации Черкасс призвал объединиться вокруг символов Украины

Генерал-майор Игорь Табурец, который сменил на посту главы военной администрации Черкасской области Александра Скичко, записал обращение.

– Во времена войны особенно важно объединиться вокруг символов нашей страны! Когда враг наступает на нашу землю, когда мы отстаиваем каждый сантиметр нашей родины, мы чтим память великого Кобзаря, – говорит Игорь Табурец.

– Тарас Шевченко – великий человек, который своим словом поднимал дух украинского народа. В борьбе за освобождение наших земель от супостатов. Он всегда поддерживал свободу и независимость украинских земель.Военнослужащий добавил, что Черкащина всегда была колыбелью национально-освободительного движения и сердцем казацкого рода.

Видео дня

– Подчеркиваю, вооруженные силы Украины и теробороны полностью готовы к обороне региона. Мы знаем, что победа будет за нами, – заявил глава военной администрации. Напомним, ежегодно "Шевченковские дни" проходят по всей стране 9 марта, в день рождения поэта, и 10 марта, в день его смерти. Во время недавнего празднования 200-летнего юбилея поэта, День рождения Тараса Шевченко был внесен в календарь знаменательных и памятных дат ЮНЕСКО для празднования во всем мире.