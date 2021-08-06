Глава МВД Монастырский наградил полицейских, которые спасли женщину от самоубийства. Фото

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский наградил часами и объявил благодарность работникам Управления патрульной полиции в городе Киеве, которые 16 июля в Дарницком районе столицы, рискуя собственной жизнью, спасли человека. Им удалось в последний момент схватить женщину, которая готовилась выпрыгнуть в окно.

Глава МВД поблагодарил патрульных и заявил, что поступком полицейских должны гордиться все их коллеги и граждане Украины, написал портал МВД. По мнению Монастырского, спасение человека выпадает не каждому полицейскому, однако такой поступок наиболее ценен.

"Имею честь работать с такими людьми, как вы. Спасибо!", – сказал Денис Монастырский.

Кроме того, глава ведомства вручил грамоты и объявил благодарность работникам Киевского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД, которые оперативно провели исследования особо опасного наркотического средства – героина, что в свою очередь, помогло быстро раскрыть и задержать наркоторговцев, которые намеревались провезти территорией Украины крупную партию героина из Ирана в страны Европы.

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"Мы решили отметить тех людей, кто действительно приблизил финал в серьезном деле – перекрыть канал поставки наркотиков в Европу. Вы провели образцовую работу, которая без преувеличения может войти в учебники по данной специальности", – подчеркнул Денис Монастырский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

МВД задержало группу из трех преступников, у которых изъяли наркотики на сумму более 10 миллионов гривен.