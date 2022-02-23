Глава Минобороны Британии: шотландская гвардия надрала з*дницу царю Николаю, мы всегда можем сделать это снова

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил Владимира Путина в том, что он "полный болван" в своих действиях против Украины. По его словам, российский президент совершил ошибку, не имея при этом союзников.

Об этом сообщает The Guardian. Уоллес сравнил Путина с царем Николаем I во время Крымской войны.

Глава британского Минобороны сказал, что шотландская гвардия "надрала з*дницу" царю в Крыму, и "мы всегда можем сделать это снова".

Неосторожные комментарии прозвучали, когда министр болтал с военнослужащими в здании Конной гвардии в Вестминстере.

"К сожалению, сейчас у нас есть противник в лице Путина, который стал полным "тонто" (переводится как дурак, глупец, болван, идиот, придурок, кретин, недоумок. – Ред.)", – заявил Уоллес.

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Он отметил, что в Великобритании есть 1000 человек, готовых отреагировать на российско-украинский кризис.

"Шотландские гвардейцы пнули под з*д царя Николая I в 1853 году в Крыму – мы всегда можем сделать это снова. Царь Николай I совершил ту же ошибку, что и Путин… у него не было ни друзей, ни союзов", – подчеркнул глава Минобороны.

Уоллес имел в виду осаду Севастополя Королевским пехотным полком Британии, которая продолжалась 349 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал Путина "совершенно безумным".

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