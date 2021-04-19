Глава Минфина назвал Саакашвили 'шулером и гастарбайтером', тот в ответ обозвал Марченко 'козявкой и ничтожеством'

Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью изданию "LB.ua" назвал главу исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили "шулером с большой дороги" и "приезжим гастарбайтером". Тот не остался в стороне и в ответ назвал министра "козявкой".

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook. По словам политика, его знает "весь мир", в то время как Марченко – только контрабандисты, а также экс-премьер Николай Азаров, чьим помощником и советником ранее был министр.

"Дешевая, проворовавшаяся козявка и ничтожество. Позор, что в Украине такое никто может называться "министром финансов"...С ним хорошо знакомы все крышеватели теневых схем, скрутчики, директора конвертационных центров и все, кто занимается обворовыванием украинского бюджета", – заявил Саакашвили.

Экс-глава Одесской ОГА обратился к Марченко, отметив, что он имеет право комментировать работу министра как и любой гражданин Украины.

"Могу сказать вам, что свою работу вы делаете крайне паскудно. Ровно то же самое вам скажут еще 40 миллионов украинцев, потому что за время пребывания на своей должности вы не сделали для улучшения их благосостояния ровным счетом ни-че-го", – написал политик.

Он также назвал Марченко "говорящей головой целой группы "политической элиты", которая разворовывает Украину уже 30 лет и для которой Саакашвили является непримиримым врагом.

"Типичная риторика проворовавшихся украинских чиновников. Сразу начинают говорить про гастарбайтеров, которые не должны их учить. Как по мне, это – злейшие враги Украины", – добавил Саакашвили.

Напомним, что ранее глава исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили обвинил министра финансов Сергея Марченко в причастности к коррупционным схемам на таможне и в налоговых органах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михеил Саакашвили заявил, что настоящим руководителем всей таможни Украины является Александр Ивашкович.