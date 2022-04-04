Глава МИД Израиля о действиях ВС РФ в Буче: это военное преступление

Государство Израиль осуждает действия ВС РФ в украинском городе Буча, которые после отступления оставили сотни убитых мирных жителей и разграбленную и уничтоженную инфраструктуру. Соответствующее заявление глава Министерства иностранных дел Израиля Яир Лапид обнародовал в Twitter.

"Невозможно оставаться равнодушным перед ужасающими картинами из города Бучи под Киевом после ухода русской армии. Умышленное причинение вреда гражданскому населению является военным преступлением, и я решительно его осуждаю", - отметил министр.

Как известно, после отступления российских войск, в Буче обнаружены сотни тел мирных жителей со связанными руками, братские могилы, десятки замученных по подвалах, а также тела женщин и детей со следами сексуального насилия. За первые сутки украинские правоохранители изъяли из таких могил свыше 400 тел.