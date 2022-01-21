Глава МИД Британии призвала Путина отказаться от эскалации и напомнила "уроки" Афганистана

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс призвала президента России Владимира Путина воздержаться от военной агрессии и отступить от Украины, "пока он не совершил масштабную стратегическую ошибку". Вторжение приведет только к такому же ужасу, который происходил во время советско-афганской войны или конфликта в Чечне.

Об этом глава МИД Британии заявила во время выступления в Институте Лоуи, независимом аналитическом центре, базирующемся в Австралии. Стенограмма ее речи опубликована на информационном сайте госсектора Соединенного Королевства страны. Трас подчеркнула, что Кремль не усвоил уроки истории.

"Они мечтают воссоздать Советский Союз или своего рода "Великую Россию", разделив территории по этническому и языковому признаку. Они заявляют, что хотят стабильности, в то время как угрожат и дестабилизируют других", – заметила глава МИД Великобритании.

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Она подчеркнула, что такие действия приводят к "ужасным потерям и человеческим страданиям".

"Именно поэтому мы призываем президента Путина воздержаться и отступить от Украины, пока он не совершил масштабную стратегическую ошибку", – заявила Трасс.

Она назвала Украину гордой страной с многовековой историей. Министр высказала уверенность, что если придется, украинцы будут сражаться, чтобы защитить свою страну.

"Вторжение приведет только к "трясине", как мы знаем по советско-афганской войне или конфликту в Чечне", – уверена британская чиновница.

Она напомнила, что Британия на Совете Россия-НАТО послала четкий "сигнал" Москве, что любое дальнейшее вторжение в Украину повлечет за собой масштабные последствия, в том числе посредством скоординированных санкций против финансового сектора и отдельных лиц.

На этой неделе Великобритания объявила о новом пакете услуг по обучению, поддержке и оборонительному оружию для Украины, чтобы усилить ее оборонительные возможности.

"Мы также укрепляем наше двустороннее партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре, а также развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной", – заверила Трасс.

"Нам нужно, чтобы каждый сделал шаг вперед. Вместе с нашими союзниками мы будем продолжать поддерживать Украину и призывать Россию к деэскалации. То, что происходит в Восточной Европе, имеет значение для всего мира", – заявила глава МИД Великобритании.

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