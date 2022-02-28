Глава Еврокомиссии заявила, что хочет видеть Украину в ЕС: украинцы – одни из нас

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна стать членом Евросоюза. Она отметила, что хочет видеть нашу страну в европейской семье.

Такое заявление Урсула фон дер Ляйен сделала в интервью Euronews. Она обратила внимание на то, что Украину и ЕС тесно связывают многие процессы.

"Украина принимает участие в европейских процессах. Например, в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС. Мы тесно сотрудничаем, например, в энергетике. В итоге Украина должна вступить в ЕС. Эта страна – одна из нас, мы хотим видеть ее в европейской семье", – подчеркнула глава ЕК.

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Урсула фон дер Ляйен добавила, что Европа солидарна с Украиной во времена войны с Россией.

"Украина заслуживает на нашу полную солидарность, и она ее увидит", – подчеркнула она.

В то же время с Урсулой фон дер Ляйен провел переговоры украинский лидер Владимир Зеленский. Он заявил, что беседа касалась усиления обороноспособности нашей страны, макрофинансовой помощи и членства в ЕС.

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