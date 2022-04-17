Глава Еврокомиссии призвала ЕС ускорить поставки оружия Украине: должна получить то, что ей нужно

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС ускорить поставки оружия в Украину. Она подчеркнула, что не проводит разницы между тяжелым и легким вооружением.

Об этом сообщает издание Bild. Политик добавила, что Киев должен получить то, что ему нужно для защиты и с чем он "может справиться". Видимо, она имеет в виду оружие, с которым уже знакомы украинские военные.

"Все государства, которые могут, должны действовать быстро, потому что только тогда Украина сможет выжить в своей острой оборонительной борьбе против России... Украина должна получить то, что ей нужно для защиты и с чем она может справиться", – отметила фон дер Ляйен.

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Председатель Еврокомиссии добавила, что российско-украинская война может затянуться на месяцы и даже годы. "Мы должны сделать все, чтобы закончить как можно быстрее", – отметила она.

Фон дер Ляйен также встала на защиту правительства Германии, которое обвиняют в замедлении санкций против страны-агрессора.

"Германия много лет поддерживала Украину и одобрила все пять предложенных нами санкционных пакетов в течение 48 часов. ЕС никогда не действовал так сплоченно, решительно и энергично, как сейчас", – добавила политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия увеличит финансовую помощь Украине до более миллиарда евро. Кроме того, немецкий канцлер Олаф Шольц принял решение потратить дополнительно 2 млрд евро на покупку новой военной техники. Ее передадут Киеву для защиты от российских оккупантов.

В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Евросоюз очень медленный в принятии решений по обеспечению наших защитников оружием. По словам политика, армия не может находиться в режиме ожидания, а нуждается в современном вооружении уже сейчас.