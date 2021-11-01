Геращенко: с июля бюджетный комитет не смог рассмотреть законопроект об обеспечении больниц кислородными станциями во 2 чтении

Бюджетный комитет парламента до сих пор не рассмотрел законопроект по обеспечению больниц кислородными станциями во втором чтении. Депутаты должны немедленно собраться и подготовить критически важный законопроект для рассмотрения в сессионном зале.

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко. Как известно, "ЕС" и "Голос" требуют принять законопроект 5460 на внеочередной сессии.

"Европейская Солидарность" и "Голос" получили подписные листы на внеочередную сессию для немедленного принятия законопроекта 5460 для снабжения всех регионов дополнительными кислородными подстанциями. Но ведь какой позор. Выяснилось, что с июля бюджетный комитет не смог рассмотреть этот законопроект во 2-м чтении", – пишет Геращенко.

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"Публично обращаемся к руководству бюджетного комитета с требованием немедленно собраться и подготовить критически важный законопроект для рассмотрения в сессионном зале", – отмечает сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по увеличению расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций был принят в первом чтении 15 июля 2021 года.

Учитывая состояние электросетей учреждений здравоохранения, установка кислородных станций является единственным способом обеспечения кислородной независимости больниц, отмечают авторы проекта.

Более того, установка кислородных станций целесообразна и там, где уже есть другие способы кислородного потока, такие как кислородные баллоны или кислородные резервуары, что позволит больницам иметь выбор между источниками кислорода: пациенты, находящиеся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) могут использовать высококачественный кислород из баллонов или резервуаров, а остальные пациенты, которым вполне достаточно кислорода из собственного генератора кислородной станции больниц, смогут его использовать.

Обеспечение сети опорных больниц кислородными станциями позволит уменьшить спрос больниц на кислород в баллонах, что уменьшит нагрузку на логистическую сеть, и позволит полностью удовлетворить спрос на кислород.

Проект предусматривает создание новой бюджетной программы "Централизованные закупки кислородных станций для опорных здравоохранительных учреждений", а также выделение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установлению кислородных станций.