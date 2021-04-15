Геращенко: решение правительства забрать у врачей 6,5 млрд грн для закупки вакцин – это преступление

Фракция "Европейская солидарность" собрала необходимые 150 подписей народных депутатов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады по вопросам пандемии.

Об этом с трибуны парламента сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко. Она назвала преступным решение правительства убрать из программы медицинских гарантий 6,5 млрд гривен для закупки вакцин.

"Европейская солидарность" настаивает на том, что должно быть немедленно проведено внеочередное заседание Верховной Рады Украины, которое будет посвящено именно вопросам противодействия пандемии. Мы требуем перераспределить средства из бюджета – только не на индустриальные парки для "своих" и "инвест-няни", а чтобы эти средства забрали из Офиса президента, из силовых и репрессивных органов и передали именно медикам и военным", – подчеркнула политики на.

Она отметила, что финансовая ситуация в стране критическая, а правительство решило для закупки вакцин забрать деньги по финансированию медицинских гарантий – то есть у врачей и медучреждений, которые наоборот нуждаются в поддержке.

"Сверхплановый дефицит Пенсионного фонда сегодня составляет более 7,5 млрд гривен. Нет денег на больничные, идут задержки выплат больничных и зарплат. Что происходит сегодня в медицине, мы знаем. Правительство решило с бюджетной программы медицинских гарантий за один день перебросить 6,5 млрд гривен на закупку вакцины. Это преступление", – возмутилась Геращенко.

Кроме того, в "ЕС" потребовали проведения заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), посвященного именно вопросам вакцинации населения.

"Мы благодарим каждого народного депутата, который подписался под инициативой "Европейской солидарности" о проведении внеочередного заседания, посвященного пандемии. Среди этих 150 подписей нет только подписей монобольшинства, потому что они занимаются "потемкинскими деревнями" и думают о том, как украсть деньги из нищего украинского бюджета", – резюмировала Геращенко.

Как известно, 8 апреля Петр Порошенко презентовал обновленный стратегический антиковидний план, который предусматривает 10 шагов для защиты украинцев от пандемии. Он предусматривает быструю вакцинацию для граждан, организацию производства вакцин в Украине, социальную защиту для медработников, экономическую поддержку граждан и социально ответственного бизнеса в условиях локдауна, достаточное обеспечение больниц кислородным оборудованием и медикаментами, расширение количества коек за счет ведомственных медучреждений.

"Цель этого плана – защита жизни и здоровья украинцев, преодоление пандемии, социальных последствий пандемии путем приобретения коллективного иммунитета от коронавирусной болезни", – подчеркнул Порошенко.