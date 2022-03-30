Генерал спрогнозировал дату перелома в войне и ее окончания

В первой декаде апреля может произойти перелом в войне России против Украины. Война может закончиться в конце апреля – начале мая.

Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж. "Я думаю, на протяжении 7-10 дней (интервью записывалось 28 марта, – Ред.) может сработать военная составляющая", – уточнил он.

"Мы видим, что назревает перелом в этой войне. Все будет зависеть от того, насколько мы сможем сконцентрировать лучшие силы и пойти не только в тактическое наступление, но и в стратегическое, насколько быстро и эффективно будет развиваться переговорный процесс и наступит мир", – сказал он.

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По оценкам Маломужа, Россия готовит второй удар по Украине. Для этого привлекаются силы из разных регионов страны, упор делается на военных профессионалов. При этом "молодые и необстрелянные" солдаты играют роль дополнительного, а не основного резерва.

Вместе с тем генерал заверил, что качественного резерва у России явно недостаточно – до 15 тысяч военных. "Одновременно в украинской армии сотни тысяч новых кадров, которые уже в строю и которые обеспечены новейшим оружием. Из Великобритании, Германии, США поступают тысячи противоракетных, противотанковых средств".

Таким образом, перевес на стороне Украины, подчеркнул он.

"Поэтому для нас сейчас важно объединить все силы и грамотно разработать все операции, которые будут наносить мощный урон противнику на всех уровнях", – подытожил Маломуж.

Как писал OBOZREVATEL, в Главном управлении разведки заявили, что имеют собственные источники в администрации президента страны-агрессора России Владимира Путина. Благодаря этому отслеживаются инновации в войсках РФ.