Генерал Бурба заявил об угрозах и попытке 'купить' его молчание по делу 'вагнеровцев'

Бывший глава Украинской разведки, генерал-полковник Василий Бурба рассказал, что ему предлагали должность посла в одной из стран за то, что он скажет, что операции по делу "вагнеровцев" никогда не было. Генерал отказался и тогда ему начали угрожать запретом выезда за границу и уголовными делами.

Об этом Василий Бурба заявил в интервью телеканалу "Настоящее время".

Со слов Бурбы, в начале 2021 года, руководитель одной из украинских спецслужб, которому были делегированы полномочия Офисом Президента Украины, предложил "уехать послом в одну из стран" в обмен на отрицание самого факта существования "дела Вагнеровцев". Он отказался, после чего в ход пошли угрозы уголовными делами, снятием охраны и запретом на выезд с Украины.

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Кроме того, бывший руководитель военной разведки заявил, что операция провалилась из-за ее переноса и вероятного звонка из Украины в Беларусь.

"Основной вариант для меня – это звонок в Беларусь и это предательство. У нас есть люди, которые работают не на Украину, а на другие государства, есть "кроты" делающие все для того, чтобы подобные операции не увенчались успехом. Если был подобный звонок в Беларусь, то Президент Украины должен был знать о нем" – сказал Василий Бурба.

Также, он отметил, что ему уже более 2-х месяцев не дают подписать протокол с его показаниями Парламентской временной следственной комиссии. Причин задержки, кроме как в попытке фальсифицировать его показания генерал не видит.