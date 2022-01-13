ГБР все больше запутывается во лжи – адвокат Порошенко

Государственное бюро расследований на своем сайте опубликовало очередной анонимный пасквиль – Петр Порошенко, оказывается, уклонился от явки в суд.

Об этом говорится в блоге адвоката пятого президента Петра Порошенко Игоря Голованя для "Украинской правды".

"Кто и когда вызвал Петра Порошенко в суд, жалкие лжецы из ГБР не сообщают. Потому что не вызывали. Напротив, до сих пор скрывают текст решения о задержании. Боятся ответственности", — сообщил адвокат.