Если с товарищем Шредером всё и давно понятно, а с мадам Меркель ясность практически полная, то это не значит, что этот веселый дуэт устроился на подс*с у Путина и так смог все это дело развернуть таким образом, что глядя на это, хочется задать вопрос в "дальнейшее пространство": Кафка, ты? Но поскольку ответа от мастера пера в стиле абсурда ответа не дождемся, то можно поискать (и найти) его в в другом месте, хоть и не совсем в "более другом". Для этого следует посмотреть на еще один текст, который со вчерашнего дня находится в российской прессе.

"Глава отдела рыночного анализа концерна Uniper ("Юнипер") Грегор Пет заявил, что российская сторона уже неоднократно сигнализировала о том, что решит проблему низкой заполненности собственных хранилищ в начале ноября. "Это [увеличение закачки газа в Европе] может способствовать в определенной степени разрядке напряженности. Но нужно учитывать, что "Газпром" будет придавать больше значения снабжению собственных клиентов в России, нежели поставкам дополнительных объемов газа на европейский рынок".

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Этот джентельмен делает подобные заявления от лица компании, которая прокладывает путь Газпрому в Европу и действует исключительно в его интересах. Это не первое заявление такого рода и ранее джентльмен говорил о том, что пока Европа будет кочевряжится с запуском СП-2, будет иметь себе проблемы с энергетикой. По сути, он объявил газовый ультиматум Европе от лица Газпрома и вот сейчас он же рассказывает о том, что когда вы становитесь в стойло, то Москва готова к "разрядке напряженности".

Заметим, штаб-квартира компании находится в Дюссельдорфе и этот деятель, вместе с живущим в Москве Шредером, уделывают Германию с видом хозяев, которые пришли навести порядок у своих холопов и те – даже не жужжат в ответ, вспоминая добрые сказки бабушки Анжелы о бундес интересах, о гарантиях энергетической безопасности и о том, что в случае чего, она может наказать друга Владимира, поставить его в угол "на гречку" или даже оттягать за ухо. Ну а теперь, когда наглядно видно, кто, кого и за что оттягал, звук пропал у всех сказочников, которые об этом рассуждали.

И возвращаясь ко вчерашнему материалу о том, что военная контрразведка Германии указывала на растущую угрозу безопасности страны со стороны экстремистских элементов и групп а также шпионажа, становится вопрос о том, не думает ли кто-то, что и в текущем энергетическом кризисе имеются элементы этого самого шпионажа? Причем, для того, чтобы установить лиц или группы лиц, которые работают в ущерб интересам Германии, в то же самое время – откровенно работая на интересы другого, вполне определенного государства, не нужно устраивать засад, погонь и перестрелок. Для этого достаточно читать немецкую и российскую прессу и все окажется ясным, как божий день.

В связи с этим, стоит поднять еще один, уже последний вопрос, который напрашивается сам собой, но почему-то его некому задать. Так, наличие энергетического кризиса уже признано буквально всеми, кто хоть немного касается данной темы. В немецкой прессе уже был ряд сообщений о том, что ряд энергетических компаний были вынуждены приостановить свою деятельность из-за безумных цен на газ. Логично было бы предположить, что кто-то был просто обязан посчитать ущерб экономике Германии, нанесенный этим кризисом.

Наверное, это должно было сделать правительство Меркель, но оттуда ничего такого не слышно, а вместо этого там говорят о том, что не видят причин для паники. В это же время, ни пресса, ни правоохранительные органы даже не пытаются установить, почему правительство поразила такая внезапная слепота. И в конце концов, никто так и не выдал стоимость в евро этого путинско-газпромовского маневра с газом, который никак иначе, кроме как газовой войной не назовешь.

А из Москвы продолжают рассказывать о том, что вот они сейчас будут поставлять больше газа потому, что заканчивают заполнять свои газовые хранилища и только после этого… Никому в голову не приходит, что вот так там хранилища заполняют исключительно в этом году, а десятилетиями все было иначе. Заполнение же вот таким странным образом началось исключительно для продавливания СП-2. Но похоже на то, что и это сглотнут шумно и весело, как это было все 20 лет правления Шредера и Меркель. И все это происходит на глазах у всех и с таким видом, что так оно и должно быть. Ничем, кроме как всеобщим помутнением сознания, это пояснить нельзя. Или таки можно?