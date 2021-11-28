Фурса о заявлении Зеленского про 'госпереворот': нас отбросили до уровня стран Африки

Слова президента Владимира Зеленского о якобы готовящемся государственном перевороте основываются, как оказалось, на разговорах "отставных ментов в Крыму и одного сотрудника ФСБ" нанесли серьезный ущерб инвестиционной привлекательности Украины и сделали беднее каждого налогоплательщика.

Об этом пишет инвестаналитик Сергей Фурса в блоге на сайте "Новое время".

"Уже к вечеру стало известно, что заявление президента базировалось на разговорах трех отставных ментов в Крыму и одного сотрудника ФСБ, которые говорили, в том числе о том, что когда эта страшная команда захватит власть в Украине, им придется договориться с Ахметовым. Хотя и с самого начала эта информация звучала как фантастика. И серьезно в Украине ее никто не воспринимал. Но это сказал президент, это попало в заголовки, это имело последствия. Почему то, что произошло, недопустимо? Почему это делает нас всех беднее? Не Ахметова, а плательщиков налогов Украины", – пишет Фурса.

Видео дня

Он подчеркнул, что современная экономика строится на доверии и если к стране нет доверия – то деньги обходят ее.

"Инвесторы хотят верховенства права, надежности и предсказуемости. Просто правил игры. Входит ли в это определение ситуация, когда президент привязывает фамилию крупнейшего бизнесмена страны к перевороту. Захотят ли они инвестировать еще в Украину, если возможны такие заявления с такими последствиями? Это о предсказуемости? Разве это о правилах игры?", — подчеркнул Фурса.

Подобные безответственные заявления исключают Украину до уровня стран Африки, считает Фурса.

"Рейтинг Украины на уровне средней страны в Африке. Вас бы не удивило, если бы где-то в Гане местный диктатор заявил что-то подобное? Нет. Вот и людей из Лондона может не удивить очередная подобная новость из Украины. И вопрос только в том, хотим ли мы оставаться на уровне Африки…", — отметил Фурса.