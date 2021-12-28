'Формула Штайнмайера' написана в Кремле – Порошенко о документе, подписанном Зеленским в Париже

Так называемая "формула Штайнмайера", под которой подписался в 2019 году во время Нормандской встречи в Париже Владимир Зеленский, написана в Кремле. Она противоречит как минским договоренностям, так и национальным интересам Украины.

Об этом сказал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в эксклюзивном интервью "5 каналу".

"Ключевое достижение, которое мы имели в вопросах давления на Путина относительно ключевых элементов восстановления украинского суверенитета над оккупированными землями, есть силовой и компонент безопасности. Путин взял на себя обязательство своей подписью – обеспечить прекращение огня, освободить всех заложников, разоружить незаконные вооруженные формирования , вывести оккупационные войска, тяжелую технику и артиллерию, и обеспечить свободное функционирование украинских органов власти и украинские политические структуры, украинские медиа. Это все – в политическом процессе урегулирования", – напомнил Порошенко.

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"Перед выборами в 2019 году мы слышали такие победные реляции о том, что "мы сделаем вашингтонский формат, женевский формат, будапештский формат… Это безумие", – считает Порошенко.

"Проблема не в городе и не в формате. Проблема в том, чтобы сформировать очень мощную позицию, которая не даст Путину избежать проведения переговоров. Ведь кто победил во время декабрьской встречи 2019 года Путина, Зеленского, Меркель и Макрона? Что получила Украина? Украина получила – очень важно – освобождения украинских моряков (мы обеспечили решение Гамбургского трибунала), которые Путин и так должен был отдать. И несколько очень важных политических заложников", – напомнил Порошенко.

"Что получил Путин? Первое – он получил огромное количество свидетелей, включая Цемах, которые бы в Гааге свидетельствовали против Путина. Он получил "беркут", что развалило "дело Майдана", – заметил пятый президент.

"Но главное, что Путин получил – это российская интерпретация так называемой "формулы Штайнмайера", полностью разрушающей принцип "сначала безопасность". Никогда мы на это не соглашались, мы знали, к чему это приведет", – отмечает Порошенко.

"Еще раз подчеркиваю – Штайнмайер не имеет к этой формуле никакого отношения. Это формула Лаврова, или формула Путина. Путин своим нарративом пытался документ, составленный Лавровым, прикрыть, переименовать как "формулу Штайнмайера". Ее нельзя было принимать. И мы никогда не позволяли, чтобы этот вопрос даже возникал в повестке дня", – отметил лидер "ЕС".

"А Зеленский пообещал ее принять. И украинские войска ушли с занимаемых позиций. Во время моего пребывания в статусе Верховного Главнокомандующего мы уволили 2/3 оккупированного Донбасса. А за последние три года, к сожалению, мы потеряли украинские земли из-за механизмов разведения, потому что да Зеленский пообещал", – констатирует Петр Порошенко.