Фонд Порошенко и волонтеры собрали 5 тысяч продуктовых наборов к Пасхе для нуждающихся

5 тысяч продуктовых наборов для людей с уязвимых групп собрали волонтеры, активисты ОО "Справа громад" в офисе "Европейской Солидарности" накануне Пасхальных праздников. Присоединились и депутаты Киевского городского совета.

На этот раз в каждой коробке кроме сахара, масла, круп, консервов и сладостей еще есть освященная паска.

"Это абсолютно уникальная традиция, которой нет ни в одной политической силе. Когда действительно собрались единомышленники, неравнодушные люди, которые объединили свои усилия и помогают Украине, украинцам", – говорит глава Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко.

"Когда наша власть не в состоянии помочь нашим гражданам, именно здесь" Европейская Солидарность", волонтеры, активисты, неравнодушные люди реализуют свои цели лучшей Украине. Я уверена, что именно здесь мы набираемся той атмосферы, которая поможет нам в будущем спасти Украину и сделать лучшее будущее для нас", – убеждена Марина Порошенко.

1000 наборов получат малообеспеченные киевляне. Остальное поедет в регионы по всей стране. Собранные неделю назад первые 2 тысячи наборов уже доставлены активистами партии жителям Одесской и Львовской областей.

"К нашим партийным организациям ежедневно обращаются десятки и сотни жителей столицы с просьбой помочь необходимым. Мы знаем, как трудно киевлянам сегодня. Именно поэтому фракция "Европейской Солидарности" в Киевсовете вместе с волонтерами сегодня формирует 1000 продуктовых наборов, и уже в ближайшие дни мы передадим их наименее защищенным киевлянам", – объясняет Марина Порошенко.

Пакеты получат пенсионеры, люди с инвалидностью, малообеспеченные семьи, те, – кто из-за локдауна оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Многие граждане из группы риска вынуждены оставаться дома и не могут приобрести самое необходимое, объясняют инициаторы акции. Год назад, когда начиналась эпидемия коронавируса, в Киеве активисты доставили нуждающимся 1640 продуктовых наборов.

Всего в прошлом году силами волонтеров, Фонда Порошенко и компании Рошен более 50 тысяч продуктовых наборов получили люди по всей Украине.

С первых дней пандемии Фонд Порошенко совместно с волонтерами обеспечили медиков защитными костюмами – в больницы передали более 157 тысяч штук. А также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходные материалы более 50 аппаратов ИВЛ Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

Сейчас Фонд вместе с волонтерами передает в больницы и амбулатории кислородные концентраторы. Более ста аппаратов от Порошенко уже доставлены в медучреждения и спасают жизни людей.

Всего с начала пандемии у Порошенко потратили на благотворительную помощь 150 млн гривен.