Филатов раскритиковал Разумкова и Тимошенко за отказ от вакцинации

Мэр Днепра Борис Филатов раскритиковал политиков, которые не вакцинировались от коронавируса – лидера партии "Батьківщина" Юлию Тимошенко и председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Городской глава считает, что представители власти своим примером должны агитировать население прививаться.

В ответ на слова Филатова прозвучали оправдания Разумкова, а также слова о недоверии к вакцинам из уст Тимошенко. Спор разгорелся в пятницу вечером, 1 октября, в эфире "Свободы слова Савика Шустера" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам городского главы Днепра, в вверенной ему территориальной общине первую дозу COVID-вакцины получили уже 407 тысяч человек – почти половина населения города.

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"Я должен показывать примером и делать для этого (ускорения темпов вакцинации населения – Ред.) все возможное. И то же самое я призываю уважаемых коллег делать...потому что, без обид, когда спикер парламента говорит, что он два раз заболел, но невакцинирован – так может ему надо было вакцинироваться после первого раза?" – сказал Филатов.

По его мнению, каждый государственный служащий и политический деятель должен заниматься вопросами вакцинации на своем месте.

Разумков ответил политику, напомнив, что вакцинация не защищает в полной мере от заражения коронавирусом, а спасает от тяжелого течения болезни. Отказ от прививки он также вновь аргументировал наличием антител в организме.

"У меня достаточно много коллег, которые вакцинировались, и медики подтвердят, что вакцина защищает здоровье и жизнь, но она не гарантирует, что ты не заболеешь. Я действительно призываю всех вакцинироваться, потому что это снижает риск тяжелых последствий", – сказал Разумков.

Он добавил, что во второй раз болезнь у него протекала бессимптомно, а обнаружить ее помог только тест.

Тимошенко же, ссылаясь на данные опроса, сказала, что люди в Украине не доверяют прививкам от коронавируса. Многие считают вакцинацию опаснее самой болезни.

"Во Франции, когда заговорили об обязательной вакцинации, были большие акции протеста. Там и во многих странах Европы тоже есть такое недоверие", – утверждала Тимошенко.

Ей ответил международный консультант по здравоохранению Жан-Эли Малкин. Он объяснил, что многие люди боялись вакцинироваться, так как эти препараты появились не так давно, а также беспокоились из-за побочных эффектов.

"Для всех вакцин побочные эффекты определяются в первые шесть месяцев. Сейчас во всем мире более 4 млрд человек уже получили вакцину и мы можем сказать по наблюдениям, что это не опасно", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, медицинский эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова призвала украинцев вакцинироваться и рассказала, что люди умирают от коронавируса, находясь в сознании.